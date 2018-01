An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Unfall Carsharing-Auto kracht in Kreuzberg gegen Transporter

Berlin. Bei einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und dem Auto einer Carsharing-Firma an der Gitschiner Ecke Prinzenstraße in Kreuzberg ist in der Nacht zu Mittwoch eine Person verletzt worden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Als Ursache wird ein Abbiegefehler eines der Fahrzeuge vermutet, hieß es vor Ort.

