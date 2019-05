„DingsDums Dumplings“ in Kreuzberg rettet Lebensmittel

„DingsDums Dumplings“ will der Lebensmittelverschwendung Paroli bieten. In dem Kreuzberger Restaurant werden daher nur Zutaten verwendet, die in Supermärkten nicht mehr verkauft werden, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum in Kürze abläuft oder die Lebensmittel nicht mehr „schön“ aussehen. Für das kleine Lokal kein Ausschlusskriterium: Die noch frischen Lebensmittel landen in Dumplings, also gefüllten Teigtaschen nach asiatischem Vorbild.

Je nachdem, welche Lebensmittel „gerettet“ werden konnten, variiert die Karte. Ein halbes Dutzend teils angebratener Dumplings gibt es täglich, beim Preis von 1,50 bis zwei Euro pro Stück kann man problemlos alle Variationen probieren. Bestellt wird direkt am Tresen, ein Tischservice wäre schön gewesen. Bei den vegetarischen Teigtaschen treffen Champignons auf Spitzkohl oder Spargel auf Feta. Es gibt einen Rind-Fajita-Dumpling mit Salsa. Herrlich regional wird es bei den Schwarzkohl-Knacker-Dumplings und – mehr Berlin geht nicht – bei der Currywurst-Teigtasche. Fünf Dumplings und eine knusprige Kartoffel-Spirale stehen nach wenigen Minuten auf dem Tisch. Jeder Dumpling hat Charakter und schmeckt sehr gut. Und auch das Konzept begeistert, würden Ambiente und Service jetzt noch stimmen, wäre das Restaurant eine Empfehlung ohne Vorbehalt. DingsDums Dumplings, Wiener Straße 34, 10999 Berlin. Do bis Sa 12 bis 23 Uhr. Mehr Infos unter www.dingsdums.de Geschmack:4 Ambiente: 3 Service: 3 Preis-Leistung: 4 Gesamt: 4