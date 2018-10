Rattenprobleme auf dem Klausenerplatz

Charlottenburg. Besonders im Gebüsch rund um den Spielplatz findet die Ratten Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) zufolge ein "attraktives Nahrungsangebot sowie optimale Versteck- oder Rückzugsmöglichkeiten. Weggeworfene Abfälle, das Liegenlassen von Fastfood-Verpackungen mit Essensresten sowie das gezielte Füttern von Tauben und anderen Kleintieren fördert die Zunahme der Rattenpopulationen. Selbst in den Abfallbehältern wurden Ratten gesichtet, so der Stadrrat. Im Vorfeld neuer Bekämpfungsmaßnahmen wurden Wildkrautbestände entfernt und vorhandene Rattenbauten lokalisiert. Um der Lage Herr zu werden, sei das bezirksamt aber bei den Bekämpfungsmaßnahmen auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Es wird darum gebeten, kein Vogelfutter auszustreuen und sämtliche Abfälle wieder mitzunehmen oder bestmöglich zu vermeiden. Deswegen wurden die Papierkörbe vorübergehend abgebaut, um auch an diesen Stellen kein zusätzliches Nahrungsangebot für die Ratten zu fördern. Die Bekämpfungsmaßnahme wird voraussichtlich bis 9. November dauern. Da die Köder so ausgebracht werden, dass kein direkter Kontakt für Spielplatznutzer entsteht, bleibt der Spielplatz geöffnet. Ansprechpartner: Straßen- und Grünflächenamt, Fachbereich Grünflächen, Tel.: (030) 9029-18201 oder – 18202.

( caro )