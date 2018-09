Ausstellung mit Fotos von Birgit Kleber in Wilmersdorf

Birgit Kleber schaut den Menschen genau ins Gesicht. Was dabei herauskommt zeigt eine neue Ausstellung in der Kommunalen Galerie.

Wilmersdorf. Zumeist zieren Gesichter ihre Arbeiten. Birgit Kleber hatte schon Stars wie Willem Dafoe, Helmut Dietl oder Charlotte Rampling vor der Kamera. Selten farbig, häufig schwarz-weiß. Aber auch Unbekannte zieren ihre Bilder. „UNTITLED“ lautet etwa der Name einer ihrer jüngsten Fotoserien. Am Sonnabend, 29. September, um 19 Uhr wird in der Kommunalen Galerie Berlin die Ausstellung „Ordnung und Obsession – Porträts in Serie“ mit Fotografien von Kleber eröffnet. Dazu sprechen Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD), die Leiterin der Galerie Elke von der Lieth und der stellvertretende ZEIT-Chefredakteur Moritz Müller-Wirth. Die Schau findet im Rahmen des „Europäischen Monats der Fotografie“ statt.

Information

Am 17. Oktober führt die Künstlerin selbst durch die Ausstellung. Diese läuft dann noch bis zum 18. November – zu besichtigen jeweils Dienstag bis Freitag 10-17 Uhr, Mittwoch 10-19 Uhr und Sonntag 11-17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176, 10713 Berlin

( ps )