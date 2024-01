Berlin. Der Street-Food-Markt soll aus dem Preußenpark an den Straßenrand ziehen. Thai-Community und Opposition sind sauer über das Vorgehen.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat zwei Varianten für einen neuen Standort des Thaiparks außerhalb des Preußenparks vorgeschlagen. Das geht aus einer Mitteilung des zuständigen Stadtrates Oliver Schruoffeneger (Grüne) an die Ausschüsse und Fraktionen der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Demnach soll der Markt künftig entweder Flächen am Fehrbelliner Platz und der Barstraße oder in der Württembergischen Straße erhalten.