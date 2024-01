Berlin. Seit Monaten ist der Schlangenbader Tunnel in Wilmersdorf gesperrt. Trotzdem brennt dort immer noch Licht. Was das kostet.

Der Zugang und der Fahrbahnabschnitt vor dem abgesperrten Tunnel in Berlin-Wilmersdorf vermittelt aktuell den Charme eines Lost Place. Wo vor der Sperrung täglich 50.000 Fahrzeuge vorbeirauschten, lässt es sich derzeit gemütlich flanieren. Die Graffiti an den äußeren Tunnelwänden, die verrußten Leitplanken und die verbrauchte Fahrbahn legen nahe, dass dieser Teil der ehemaligen A104 aufgegeben wurde. Bekanntermaßen wurde er das nicht. Denn der Tunnel soll saniert werden und in vier Jahren wieder eröffnen.