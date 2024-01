Berlin. Eigentlich sollte der Verkehr in zwei Richtungen wieder rollen. Daraus wird vorerst nichts, aber es könnte andere Erleichterungen geben

Seit Mitte Dezember rollt auf dem Kaiserdamm der Verkehr wieder in Richtung stadtauswärts über die Kreuzung am Sophie-Charlotte-Platz. Ursprünglich hieß es allerdings einmal, dass die Fahrspur genutzt werden soll, um den Verkehr auf jeweils zwei Fahrstreifen stadtauswärts und stadteinwärts zu führen. Die nicht erfolgte Umsetzung wurde mit dem Wintereinbruch begründet. Es sei nicht möglich gewesen, die gelben Fahrbahnmarkierungen so anzubringen, dass sie halten. Schnee liegt aktuell keiner mehr. Dennoch ist es laut der Senatsverwaltung für Verkehr kurzfristig nicht geplant, den Kaiserdamm in beide Richtungen freizugeben.