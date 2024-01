Berlin. Ein Mann überfällt im Sommer 2023 in einer Nacht gleich zwei Hotels, erbeutet Bargeld. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm mit Fotos.

Die Berliner Polizei fahndet mit der Veröffentlichung von Fotos nach Tatverdächtigen, die zwei schwere Raubtaten begangen haben sollen. Diese sollen sich am 14. Juni 2023 ereignet haben.

Was war damals passiert? Kurz vor 3 Uhr soll in der Nacht ein maskierter Mann ein Hotel in der Albrecht-Achilles-Straße (Charlottenburg) betreten haben. Die Person soll den Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer bedroht, dem Hotelangestellten ins Gesicht geschlagen haben. Er entwendete daraufhin die Einnahmen aus der Kasse. Draußen vor dem Hotel soll ein Komplize auf den Täter gewartet haben. Gemeinsam mit ihm ergriff er die Flucht.

Raubüberfälle in Charlottenburg: Wer kennt diesen maskierten Mann?

Aber das war nicht die einzige Tat in dieser Nacht. Kurz vor 4 Uhr soll derselbe maskierte Mann ein Hotel in der Stülerstraße (ebenfalls Charlottenburg) aufgesucht haben. Seine Waffe diesmal: ein Baseball-Schläger. Mit diesem bedrohte er die Mitarbeiterin. Auch hier wollte er das Geld aus der Kasse haben, die Frau öffnete sie, er entnahm das Bargeld und flüchtete.

Der Tatverdächtige, der das Hotel betrat, wird wie folgt beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

ca. 165-175 cm groß

schlanke Statur

bekleidet mit einem schwarzen Oberteil mit drei weißen Streifen der Marke Adidas, einer grauen Jogginghose, weißen Turnschuhen mit drei schwarzen Streifen der Marke Adidas und schwarzen Handschuhe

Gesichtsmaskierung

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer erkennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort bzw. Wohnort des Unbekannten machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Straße 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273110 (zu Bürodienstzeiten) und 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail an Dir2k31@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.