Berlin. Julian Jobst verließ an Neujahr ein Hotel in Charlottenburg. Er soll sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Die Polizei Berlin bittet bei der Suche nach einem jungen Mann die Bevölkerung um Mithilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde ein Foto des Vermissten. Wie die Polizei mitteilte, hatte Julian Jobst am Montagvormittag (1. Januar 2024) sein Hotel in Charlottenburg in unbekannte Richtung verlassen. Laut eigenen Angaben in den sozialen Medien soll er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

So wird Julian Jobst beschrieben:

wirkt wie 19 bis 20 Jahre alt

etwa 175 cm groß

braune Augenfarbe

markantes Gesicht

große Nase

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer hat den Mann seither gesehen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Julian Jobst geben?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 5 (City) in 10965 Berlin-Kreuzberg in der Friesenstraße 16 unter der Telefonnummer (030) 4664-573430, per E-Mail dir5k34@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an (030) 4664 571100 bzw. per E-Mail dir5k1DD@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.