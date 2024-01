Berlin. Im UKB beginnt das neue Jahr für viele, oft junge Patienten mit einem tiefen Einschnitt. Und die Zahl der Patienten wird noch steigen.

Im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn-Hellersdorf wurden in der Silvesternacht 28 Menschen mit verschiedensten Verletzungen behandelt. Darunter waren Verbrennungen und Fleischwunden, aber auch schwere Augenverletzungen, Brandwunden und Sprengverletzungen an den Händen. Ebenfalls wird von „teilweise dramatischen Amputationsverletzungen“ berichtet. Die Opfer: Fast ausschließlich männlichen Geschlechts, meist im jugendlichen Alter. Lediglich eine Frau sei unter den Verletzten.