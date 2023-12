Berlin. Im August brannte im Grunewald eine Bücherbox mit Literatur über die Judenverfolgung. Nun steht der Termin für den Wiederaufbau fest.

Die im August durch einen Brandanschlag zerstörte Bücherbox nahe dem Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald wird zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar wieder aufgestellt. In den vergangenen Monaten hätten die Verantwortlichen viel Solidarität und finanzielle Unterstützung erfahren. „Dafür sagen wir allen ganz herzlichen Dank“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Aktuell findet der Aufbau mit Fachleuten der Gewerke und mit Beratung des Künstlers Rainer Ehrt im Sägewerk Grunewald statt.