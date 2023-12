Berlin. Der technische Fehler in einer Datenbank scheint größer als angenommen. Bestimmte Anliegen können erst im neuen Jahr bearbeitet werden.

Die technischen Probleme in den Bürgerämtern in Berlin werden voraussichtlich bis ins neue Jahr anhalten. Aufgrund der am Mittwoch bekannt gewordenen technischen Fehlfunktion in einer Datenbank des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ) steht das IT-Fachverfahren „VOIS“ in den Bürgerämtern berlinweit bis mindestens zum 2. Januar 2024 nicht zur Verfügung. Durch eine technische Fehlfunktion in einer Datenbank seien vor allem Dienstleistungen im Bereich Meldewesen nur eingeschränkt verfügbar, heißt es.