Berlin. Ein Mann sucht in Berlin den Neustart. Aus dem Traum wird ein Albtraum. Der Mieter leidet, das Café Keese sieht seine Existenz bedroht.

Christian Kiminnus hat schwere Jahre hinter sich. Eine Darmerkrankung setzt seiner Gesundheit zu. In Aussicht auf eine bessere medizinische Versorgung zieht er nach Berlin. In Charlottenburg findet er Ärzte, die ihm helfen können. Aber Wohnraum ist knapp und teuer. Umso mehr freut sich der Lüneburger, 2022 eine bezahlbare Bleibe in der Bismarckstraße zu finden. Vom anfänglichen Glück ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Heute befindet er sich im Rechtsstreit mit dem Vermieter Rialto Film. Die Wohnung liegt über dem Café Keese. Sein Vorwurf: Das Lokal sei zu laut, die Decken und Wände seien zudem nicht ausreichend gegen den Lärm von unten gedämmt. Mehrmals ruft er die Polizei. Er will, dass Ruhe herrscht und der Vermieter bauliche Anpassungen vornimmt.