Berlin. Fahrzeuge auf dem Werkstatthof in Charlottenburg wurden aufgebrochen und konnten über Stunden deshalb nicht in den Dienst gehen.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag haben Unbekannte erneut versucht, die Berliner Feuerwehr zu bestehlen. Das teilte die Behörde am Montagmittag via „X“ (vormals „Twitter“) mit. Demnach wurden Fahrzeuge auf dem Werkstatthof Charlottenburg-Nord aufgebrochen.

„Fahrzeuge werden grundsätzlich ohne Ausrüstung und Geräte abgestellt, daher nichts entwendet“, schreibt die Feuerwehr weiter. Der Sachschaden sei jedoch groß, die Fahrzeuge seien lange ausgefallen. Mittlerweile hat die Berliner Polizei die Ermittlungen übernommen.

Einbrüche und Diebstähle bei der Feuerwehr sind keine Seltenheit. Die Täter haben es dabei oft auf Spezialwerkzeug abgesehen, die die Feuerwehr zum Retten von Menschen benutzt und die sich auch für Einbrüche eignen. Fachleute sprechen bereits seit Jahren von einer Einbruchsserie. Zuletzt traf es die Freiwillige Feuerwehr Marzahn. Auch Wachen in Schöneberg, Charlottenburg und Wilmersdorf hatten in diesem Jahr bereits mit Einbrüchen zu kämpfen.

Spur führt oft zur organisierten Kriminalität

Dieses Gitterfenster schnitten die Kriminellen auf. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert

Das entwendete Spezialgerät findet immer wieder bei teils spektakulären Einbruchstaten Verwendung. So drangen die Juwelendiebe in das Grüne Gewölbe in Dresden ein, indem sie ein Fenstergitter mit einer Hydraulikschere zerschnitten. Damit werden normalerweise Menschen aus eingeklemmten Autos befreit. Einer der mittlerweile verurteilten Täter hatte die Schere zuvor in Süddeutschland gestohlen.

Die Täter hebelten die Türen des Geldtransporters auf. © DAVIDS/Sven Darmer | DAVIDS/Sven Darmer

Auch der Geldtransporter, der im Oktober 2018 unweit des Alexanderplatzes überfallen wurde, ist mit einem Spreizer der Feuerwehr geöffnet worden. Auch für Einbrüche in Schließfächer oder Geldautomaten eignet sich das Gerät. Die Spur führt nicht selten in die organisierte Kriminalität und zu arabischstämmigen Clans. Beschäftigtenvertreter wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forder daher seit Jahren eine bessere Sicherung der Feuerwachen.