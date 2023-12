Berlin. Werner Sobek will das 300-Meter-Hochhaus am Europa Center bauen. Warum der Architekt Wolkenkratzer für ökologisch hält.

Nur wer selbst mal eines geplant oder in einem gelebt habe, könne fundiert über Hochhäuser reden, findet Werner Sobek. Und er habe nicht nur viele Hochhäuser geplant und gebaut. Er hat auch selbst fünfzehn Jahre in einem gelebt, sagt der Architekt und Bauingenieur: „Das war das erste Mixed-Use-Hochhaus der Welt.“ Konkret heißt das: Büros, Supermarkt, Restaurant und Wohnungen über mehrere Etagen, aber unter einem Dach versammelt. „Man müsste das Haus eigentlich gar nicht mehr verlassen“, so Sobek. Das sei die Zukunft, schwärmt der Hochhaus-Fan.

Eingeladen haben ihn das Werkstadtforum und die AG City Berlin, um über die Rolle von Hochhäusern für die Stadt der Zukunft zu sprechen. Wenn es nach Sobek geht, seien Hochhäuser ein positiver Faktor für die klimagerechte Stadtentwicklung. Der Architekt des am Europa Center geplanten, 300 Meter messenden Hochhauses, findet, dass sich Berlin in die Höhe entwickeln sollte in Zeiten des Klimawandels.

Warum Berlin in die Höhe und nicht in die Breite bauen soll

Es gehe darum, den innerstädtischen Bereich zu verdichten, erklärt Wolf Uwe Rilke vom Werkstadtforum. Und dafür bleibe nur die Höhe. Auch die CDU Berlin sieht das so: Die Partei hat Ende November ein Positionspapier beschlossen, in dem man sich für mehr Hochhäuser in Berlin ausspricht. Damit befindet sie sich auf einer Linie mit Sobek. Dessen Überzeugung nach geht es nämlich darum, zu vermeiden, dass die Stadt immer weiter in die Breite wächst und dabei natürliche Böden versiegelt und landwirtschaftliche Flächen stilllgelegt werden. Ein weiterer Vorteil der Hochhäuser bestehe darin, dass man das Leben in der Stadt auf weniger Punkte konzentrieren und dadurch den Individualverkehr verringern könne, so Sobek. Außerdem steige der Wiedererkennungswert einer Stadt.

Kritik, dass Hochhäuser klimaschädlicher seien als andere Bauten, weist er zurück. „Ein Hochhaus ist nichts anderes als eine Summe von einzelnen Häusern“, so Sobek, die benötigte Materialmenge sei nur unwesentlich größer beim Bau in die Höhe. Auch, dass in Hochhäusern Aufzüge zum Einsatz kommen und in ihnen deshalb mehr Strom gebraucht wird, stelle kein Problem dar. Denn Aufzüge seien „nichts anderes als der vertikale Transport“. Bei flachen Gebäude findet dieser Transport in der Horizontale, also auf der Straße und dort häufig mit dem Auto statt. Das große Plus für das Klima: Durch den Bau von Hochhäusern mit gemischter Nutzung könne der Auto-Individualverkehr auf ein Minimum reduziert werden. Mit vielen solchen Hochhäusern in der Innenstadt sei alles fußläufig zu erreichen.

Modell-Projekt in der City West: Steht hier bald Berlins größtes Hochhaus?

Noch ist Berlin davon weit entfernt. Doch am Europa Center, will man zeigen, was möglich ist. Hier soll das EC2 entstehen. Es wäre mit 300 Metern das größte Hochhaus der Stadt, überragt nur vom Fernsehturm am Alexanderplatz. 500 bis 800 Wohnungen sollen dort entstehen. Sobek gibt erste Einblicke in die genauere Planung: In den unteren sechs bis acht Etagen soll es „Restaurants und Öffentlichkeit“ geben, „also permanentes pulsierendes Leben bis spät in die Nacht hinein“. Dieser Bereich sei möglichst transparent zu gestalten: „Damit man vom Straßenraum auch schon sieht, wo die Action ist.“ Darüber sei ein Hotel geplant. Oberhalb davon Büros, gefolgt von Wohnungen.

Ganz oben soll dann wieder die Öffentlichkeit Zugang haben. Dort soll es eine Aussichtsplattform sowie Bars und Restaurants geben. Der Weg von der Planung bis zum Bau ist noch lang. Die ersten Signale aus der zuständigen Senatsverwaltung seien aber positiv gewesen, heißt es von der AG City.