Berlin. Der Autobahntunnel in Berlin-Wilmersdorf soll wieder eröffnen. Allerdings frühestens in vier Jahren. Warum ist das so?

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Schlangenbader Tunnel in Berlin-Wilmersdorf nun doch saniert werden soll. Begründet wurde dies von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz unter anderem damit, dass der Verkehr in den umliegenden Straßen so stark gestiegen ist, dass die Belastung für Anwohner unzumutbar sei. Eine gute Nachricht eigentlich für Autofahrer und Anwohnende. Mit einer Einschränkung: Vier Jahre soll es mindestens dauern, bis der Tunnel wieder befahrbar ist.