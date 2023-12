Berlin. Ab Donnerstagnachmittag wird die Fahrbahn in westlicher Fahrtrichtung wieder für den Verkehr freigegeben.

Am Kaiserdamm ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wie angekündigt sollen aufgrund des Baufortschritts an der Havarie-Stelle am Sophie-Charlotte-Platz zunächst die Fahrspuren stadtauswärts in Richtung Theodor-Heuss-Platz im Laufe des Nachmittags wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt mit. Damit rollt dann nach mehreren Monaten und Verschiebungen erstmals seit April 2023 wieder Autoverkehr über die Kreuzung.

Rückblick: Eine Absackung der Fahrbahn hatte zur aktuellen Situation geführt. Es stellte sich heraus, dass ein über 100 Jahre altes Kanalbauwerk beschädigt war und aufwendig repariert werden muss. Bei dem Bauwerk handelt es sich um einen sogenannten Düker. Eine Art Unterführung, die unter der Kreuzung die Abwasserkanäle unter der U-Bahn hindurch leitet – wie berichteten.

Bis zur vollständigen Öffnung des Kaiserdamms dauert es noch länger

„Berlin kann wieder etwas aufatmen. Nach etwa sieben Monaten Sperrung kann der Kaiserdamm wenigstens in eine Fahrtrichtung wieder befahren werden. Es wird eine spürbare Entlastung für die umliegenden Straßen geben, wenn die Autos, gerade der Schwerlastverkehr, wieder die Hauptausfallstraße nutzen können. Auch für die Anwohner und Anlieger ist das eine richtig gute Nachricht“, teilt Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) dazu mit.

Wieder voll befahrbar sein soll die Hauptverkehrsader im April 2024, hieß es zuletzt. Das wäre ziemlich genau ein Jahr, nachdem der Schaden entdeckt worden war. Vorrangiges Ziel der Senatsverwaltung und der Berliner Wasserbetriebe sei eine schnellstmögliche Reparatur der Havarie — um den Kaiserdamm wieder komplett für den Verkehr freigeben zu können, heißt es nun. Trotz der Teilöffnung kommt es aktuell im Umfeld des Kaiersdamms allerdings weiter zu Einschränkungen.

Diese Einschränkungen bestehen im Umfeld des Kaiserdamms weiterhin

So ist das Einbiegen zur oder von der Schloßstraße weiterhin noch nicht wieder möglich. In östlicher Fahrtrichtung stadteinwärts bleiben die eingerichteten Umfahrungen weiterhin bestehen. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt stimme gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben und dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die verkehrslenkenden Maßnahmen rund um den gesperrten Bereich weiterhin kontinuierlich ab, heißt es weiter. Die Hinweistafeln an den Zufahrten von allen Seiten stadteinwärts kommend und im Bereich der Autobahn würden entsprechend angepasst werden.