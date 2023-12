Berlin. Der seit April gesperrte Autotunnel soll nun doch saniert werden. Bis die Bauarbeiten wirklich losgehen, soll es aber noch lange dauern.

Der Schlangenbader Tunnel in Schmargendorf soll nun doch saniert und anschließend wiedereröffnet werden. Wie wir bereits Ende November berichteten, hat die schwarz-rote Landesregierung dafür 32,5 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Zunächst gelte es allerdings noch das Ergebnis einer Verkehrszählung abzuwarten, hieß es damals aus der Senatsverwaltung. Diese Zählung habe nun ergeben, dass die Mehrbelastung des Hauptstraßennetzes in der Tunnelumgebung so eklatant sei, dass eine Öffnung notwendig sei.