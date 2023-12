Berlin. Charlottenburg-Wilmersdorf ist bei Autodieben beliebt. In der Pandemie sank die Zahl. Nun wurde vor Jahresende das alte Niveau erreicht

In Charlottenburg-Wilmersdorf wurden bis einschließlich Oktober 2023 bereits 789 Autos gestohlen. Das geht aus einer Anfrage der Abgeordneten Stefanie Bung (CDU) an den Berliner Senat hervor. Damit steht fest, dass die Delikte in Berlins Westen auch in diesem Jahr steigen werden. Erst im Sommer hatte das Bundeskriminalamt (BKA) die Zahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht. Im gesamten Vorjahr lag die Zahl im Bezirk bei 628 Diebstählen. Was Charlottenburg-Wilmersdorf damals schon an die Spitze stellte.