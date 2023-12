Berlin. Anwohner finden eine verletzte Sumpfohreule auf der Straße. So geht es dem Tier heute und was Berliner tun können, um sie zu schützen.

Charlottenburger fanden Anfang November den kleinen Vogel flugunfähig auf der Straße sitzen. Was nun? In diesem Fall ist einer der nahe liegenden Ansprechpartner die Wildvogelstation des Naturschutzbundes (NABU) Berlin. Allerdings bittet die Organisation auf ihrer Homepage darum, Wildvögel nicht direkt in die Wildvogelstation zu bringen. So auch hier: Zunächst musste der verletzte Vogel in die Klein- und Heimtierklinik der Freien Universität Berlin transportiert und dort behandelt werden. Die Diagnose: Entzündung an den Augen und mehrere Hämatome am Körper. Erst anschließend übernahm die Wildvogelstation die Versorgung der Eule.

Wieso hell erleuchte Fenster für Vögel in der dunklen Jahreszeit in Berlin zum Probleme werden können

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Tier um eine Sumpfohreule. Eine seltene und in Deutschland stark gefährdete Art, wie der NABU nun in einer Pressemitteilung mitteilt. Die Experten vermuten, dass die dämmerungsaktive Eule gegen eine Scheibe flog und sich an Augen und Körper verletzte. Das sei keine Seltenheit bei nachtaktiven Vögeln zu dieser Jahreszeit. „Durch hell erleuchtete Fenster und Straßen verlieren Vögel wie die Waldschnepfe oder eben Eulen die Orientierung und kollidieren dann mit Gebäuden oder Autos, das endet leider oft tödlich“, sagt Marc Engler von der Leitung der Wildvogelstation des NABU Berlin.

Umso erfreulicher sei es, dass die Experten, die Sumpfohreule gesund pflegen konnten. Der Allgemeinzustand des Tieres verbessert sich deutlich. Sie nimmt Futter auf, kommt gut mit dem Leben in der Voliere – einer meist rechteckigen größeren Vogelunterkunft – zurecht und wächst den Mitarbeitern ans Herz. Aber die Eule soll wieder in Freiheit leben. Nach einer Rehabilitationsdauer von vier Wochen ist das Tier wieder gesund und auch die abschließende Augenuntersuchung in der Klein- und Heimtierklinik ist positiv.

Freilassung einer Sumpfohreule weitere Videos

Ein Video zeigt den Moment, in dem die verschreckte Eule aus einem zuvor abgedeckten Karton in die Freiheit fliegt. Die inzwischen dichte Schneedecke stellt hierbei laut der Wildvogelstation des NABU für die Eule gar kein Problem dar, da Sumpfohreulen in Deutschland hauptsächlich Überwinterungsgäste sind und gut mit den aktuellen Witterungsbedingungen zurechtkommen. Fundsituation und Diagnose ließen vermuten, dass die Sumpfohreule in einen Verkehrsunfall verwickelt war oder zumindest mit einem Gebäude kollidierte, heißt es in einer Mitteilung der Wildvogelstation.

Tiere in Charlottenburg-Wilmersdorf

Aber wie kam die Eule nun eigentlich nach Charlottenburg? In Berlin ist die Sumpfohreule wie gesagt nur als Wintergast bekannt und hält sich hier je nach Witterungsbedingung von Oktober bis Februar auf, teilt die Wildvogelstation des NABU mit. Sie ist eigentlich in Mooren und auf Heideflächen zu Hause und zählt mit mehreren Unterarten zu den weltweit häufigsten Eulen, ist jedoch seit der massiven Trockenlegung der Moore in Deutschland stark gefährdet. Die Zerschneidung der wenigen Lebensräume und die Nahrungsknappheit üben zusätzlichen Druck auf die geringe Population von etwa 40-45 Brutpaaren in Deutschland aus.

In der kalten Jahreszeit werden der Eule in Berlin immer wieder Strukturen mit Glasscheiben zum Hindernis. „Man kennt es: An manchen Tagen im Winter wird es gefühlt gar nicht richtig hell. Da leuchten dann von überall Lichter, die sich auch noch in Glasscheiben spiegeln – und werden ziehenden Wintergästen zum Verhängnis“, so Engler. „Wer also Vögeln wie der Sumpfohreule helfen will, geht am besten sparsam mit Außenbeleuchtung um – vor allem in der Nähe von Glasflächen.“