Charlottenburg. Bei der Benefiz-Aktion auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz sind 18.500 Euro für den DRK-Wärmebus gespendet worden.

Eine schöne Tradition wurde auch in diesem Jahr fortgesetzt: Zum 13. Mal fand am ersten Freitag im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz der karitative Glühweinverkauf zugunsten des DRK-Wärmebus statt. Für den guten Zweck gab es natürlich auch alkoholfreien Punsch oder Kakao. Veranstaltet wurde die Aktion von der AG City mit Unterstützung des Schaustellerverbandes.

15.000 Euro zusätzlich gespendet

„Gerade an einem so kalten Tag wie heute, mag man sich gar nicht vorstellen, wie es ist, keine Wohnung und keine Heizung zu haben“, sagte Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne). Auch ihr Vorgänger im Amt, Reinhard Naumann (SPD) war zum Glühwein trinken gekommen, ebenso wie Charlottenburgs Stadtrat für Soziales, Arne Herz (CDU).

Petra Götze von Berliner helfen e.V., Uwe Timm von der AG City und Hartmut Engel, seit 15 Jahren Fahrer des Wärmebusses. © AG City | AG City

Noch vor dem ersten verkauften Becher lag das Ergebnis der Charity-Aktion schon bei 15.000 Euro – dank zusätzlicher Spenden von der Berliner Sparkasse, Vattenfall, der Cesa Invest GmbH und der Firma HDT Baustoffe. Auch Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost, unterstützt die Aktion für den Wärmebus seit vielen Jahren mit einer Spende.

Wärmebus versorgt Menschen, die auf der Straße schlafen

„Ich bin sehr dankbar für dieses langjährige Engagement, damit können wir den Bus ausstatten und zum Beispiel winterfeste Schlafsäcke kaufen“, bedankte sich Gudrun Sturm, Geschäftsführerin des Berliner DRK, für das Endergebnis des Glühweinverkaufs: 18.500 Euro.

In Berlin leben laut Schätzungen etwa 2000 Menschen auf der Straße. Ehrenamtliche Fahrer gehen jede Nacht mit dem Wärmbus des DRK und den Kältebussen der Stadtmission auf Tour zu den bekannten Schlafplätzen und versorgen die Obdachlosen mit warmem Tee, Schlafsäcken, Rucksäcken, Winterkleidung und festem Schuhwerk. Auf Wunsch werden sie in eine Notübernachtung gefahren, damit niemand auf der Straße erfriert. Wer einem Obdachlosen in erkennbarer Not helfen möchte, kann den Wärmebus rufen unter der Tel. 030-600 300 101.