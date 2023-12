Berlin. Ohne das Wissen des Bezirksamtes ziehen Flüchtlinge in ein Hotel ein. Warum dort bald mehr als 1100 Menschen leben könnten.

Nach der Unterbringung von Flüchtlingen in einem Charlottenburger Hotel wird Kritik am Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) sowie dem Standort selbst laut. Beinahe über Nacht wurde das von Touristen stark frequentierte Hotel Plaza Inn, ehemals Econtel, an der Sömmeringstraße Ecke Quedlinburger Straße geschlossen. Bereits bestehende Buchungen wurden vom Hotel storniert und die Berlinbesucher auf andere Häuser umgebucht.