Der Gesuchte soll am U-Bahnhof Bundesplatz eine Frau verfolgt, sie von hinten umfasst und an Hintern und Brust begrapscht haben.

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Er soll am Mittwoch, 21. Juni 2023, gegen 19.30 Uhr in Wilmersdorf eine junge Frau auf einer Treppe zum U-Bahnhof Bundesplatz verfolgt, sie gegen ihren Willen von hinten umfasst und ihr ans Gesäß und an die Brüste gegriffen haben.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

1,70 bis 1,90 Meter groß

schlanke Statur

markantes schwarzes T-Shirt mit Print „Amon Amarth“

dunkle, etwa schulterlange Haare

Basecap, Sonnenbrille

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-913555, per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (BM)