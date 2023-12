Berlin. Askania-Chef Leonhard R. Müller bietet seine Uhren auch wieder in der Landeshauptstadt an. Auf den Kudamm blickt er kritisch zurück.

Seit Juni gibt es wieder Uhren von Askania in Potsdam. Im Holländischen Viertel, in den ehemaligen Räumen der Galerie Baake, hat die Berliner Uhrenmanufaktur ein neues Geschäft eröffnet. Zuvor versuchte es das Traditionsunternehmen am Kudamm. Aber die Entscheidung erwies sich als unglücklich. Hohe Miete und ausbleibende Kundschaft belasteten das Unternehmen. Die Berliner Morgenpost hat mit Vorstand Leonhard R. Müller über die Gründe für das Scheitern am Kurfürstendamm, Vergangenheit und Zukunft gesprochen.