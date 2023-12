Berlin. Anwohner in Charlottenburg waren auf den 30 Jahre alten Randalierer aufmerksam geworden – und verständigten die Polizei.

Ein Mann, der in der vergangenen Nacht bei einem Polizeieinsatz in Charlottenburg einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist am Samstagvormittag im Krankenhaus verstorben. Die weiteren Ermittlungen übernahm eine Mordkommission. Es soll geklärt werden, ob es einen Zusammenhang zwischen den polizeilichen Maßnahmen und dem Versterben des 30-Jährigen gibt, teilte die Polizei mit.

Im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in #Charlottenburg randalierte letzte Nacht ein Mann. Die alarmierten Einsatzkräfte. schlug, trat und bespuckte er. Dann kollabierte der 30J. und hörte auf zu atmen. Gemeinsam mit Rettungskräften leiteten unsere Kolleg. die Reanimation ein.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 2, 2023

Anwohner der Guerickestraße hatten die Polizei am Freitag gegen 22.30 Uhr verständigt, weil der Mann im Innenhof laut schrie und Fahrräder beschädigte. Als die Polizei den 30-Jährigen festnehmen wollte, ließ dieser sich zu Boden fallen. Er trat, schlug und spuckte in Richtung der Einsatzkräfte. Während des Einsatzes brach der Mann dann plötzlich zusammen und hörte auf zu atmen. Die Polizisten begannen mit der Reanimation, die die Rettungskräfte übernahmen. Anschließend kam der 30-Jährige in ein Krankenhaus. Es wurde ein Herzinfarkt festgestellt. Kurze Zeit später verstarb der 30-Jährige. JP