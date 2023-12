Berlin. Bei hunderten Wohnungen läuft in den nächsten zwei Jahren die Mietpreisbindung aus. Aber das ist nicht das einzige Problem der Mieter.

Sabine wohnt seit 27 Jahren am Klausenerplatz. Sie liebt die Gegend. Die bunte Zusammensetzung ihrer Hausgemeinschaft. Den historisch gewachsenen Kiez. Die tolle Lage ihrer Wohnung. Auch Mieterhöhungen seien in den vergangenen Jahren eher moderat ausgefallen. Das könnte sich bald ändern. Sabine wohnt in einem Haus, das zur städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag gehört. Die neue Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Vermietern erlaubt künftig Mieterhöhungen von durchschnittlich 2,9 Prozent pro Jahr. Insgesamt könnten die Mieten sogar um bis zu elf Prozent in drei Jahren erhöht werden.