Berlin. Wir haben mit Michael Peterseim über die Krise bei Signa, den Hackerangriff und das Weihnachtsgeschäft in dem Luxuskaufhaus gesprochen.

Michael Peterseim ist der neue CEO der KaDeWe Group. Seine Rolle übernimmt der 53-Jährige in unruhigen Zeiten. Allgegenwärtig sind die Probleme des Signa-Konzerns, dessen Immobilien- und Handelstochter am Mittwoch ein Insolvenzverfahren ankündigte. Das Unternehmen des österreichischen Milliardärs René Benko ist an der Handelsgesellschaft und am Gebäude beteiligt. Zudem attackierten vor gut drei Wochen Hacker die KaDeWe-Group, zu der auch das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München zählen. Daneben läuft das wichtige Weihnachtsgeschäft auf Hochtouren. Zeit, nachzufragen: Wie geht es dem KaDeWe?