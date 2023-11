Berlin. Zwangsübermalung: Das Bild an der Fassade des „Happy Go Lucky“ wird von einem Gerüst verdeckt. Aber die Malerarbeiten verzögern sich.

Normalerweise fällt das bunte Wandgemälde des Hostels „Happy Go Lucky“ am Stuttgarter Platz aus der S-Bahn sofort ins Auge. Nun aber verdeckt ein Baugerüst mit Planen die Street-Art des irischen Künstlers Dom Browne. Allerdings sind am Dienstagmittag keine Mitarbeiter einer Malerfirma auf dem Gerüst zu sehen. Eigentlich hatte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf mit dem Gerüstbau am Montag der vergangenen Woche auch die Übermalung der bunten Bilder am Hostel „Happy Go Lucky“ angeordnet.