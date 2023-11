Termin für teilweise Öffnung des Kaiserdamms steht fest

Berlin. Nach monatelanger Sperrung soll der Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg am 14. Dezember wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. Wie die Berliner Wasserbetriebe (BWB) mitteilen, soll der Verkehr ab diesem Datum über die normalerweise stadtauswärts führende Seite mit zwei Spuren je Richtung geleitet werden. Die Straße ist dann also wieder in beide Richtungen befahrbar, wird aber aufgrund der noch durchzuführenden Baumaßnahmen pro Richtung jeweils auf zwei statt vier Spuren verengt.

Wann der Kaiserdamm wieder voll befahrbar sein soll

Wieder voll befahrbar sein soll die Hauptverkehrsader schließlich im April 2024. Das wäre ziemlich genau ein Jahr, nachdem der Schaden entdeckt worden war. Eine Absackung der Fahrbahn hatte zur aktuellen Situation geführt. Es stellte sich heraus, dass ein über 100 Jahre altes Kanalbauwerk beschädigt war und aufwendig repariert werden muss. Bei dem Bauwerk handelt es sich um einen sogenannten Düker. Eine Art Unterführung, die unter der Kreuzung die Abwasserkanäle unter der U-Bahn hindurchleitet.

Kaiserdamm

Aufwendig war vor allem die Bestimmung des Schadens. Mit Drohnen und Kameras untersuchten die Wasserbetriebe das alte Bauwerk, um das Ausmaß des Schadens festzustellen. „Dabei galt es auch abzuwägen zwischen dem Sanierungsbedarf und den Auswirkungen auf den Verkehr“, sagt ein Sprecher der Wasserbetriebe. So wurden beispielsweise die Rohre unter der U-Bahn nicht aufwendig ausgetauscht, sondern mit sogenannten Inlays versehen, die die ebenso alten Wasserleitungen schützend auskleiden.

Bis 14. Dezember soll die Sanierung der insgesamt sechs Dükerrohre fertig sein, der Überpumpbetrieb, also die Rohrbrücke, durch die das Schmutzwasser um die Baustelle herum gepumpt wird, zurückbaut und die Straße dort fertigstellt sein. Zunächst war der 11. Dezember als Öffnungsdatum genannt worden. Der Grund für die Verschiebung sei die Verkehrsumstellung, bei der Ampeln durch die Polizei umzuprogrammieren sind, während parallel die Absperrungen ab- und aufgebaut werden müssen, heißt es weiter.

Operation am offenen Herzen: So sieht der Eingang zu unserem Kaiserdamm-Düker aus. Die kaputte Decke ist entfernt und wird nun durch eine neue ersetzt.

Schließlich wurden bei der Analyse des Schadens aber auch mehrere Risse in den Dükerbauwerken entdeckt. Am Unterlauf seien diese Schäden weniger groß gewesen und inzwischen größtenteils behoben. Die Arbeiten am Zulauf, also am Oberhaupt des Bauwerks, sind allerdings weitaus aufwendiger. Inzwischen ist die gesamte Decke entfernt und im Grunde muss das Bauwerk zur Hälfte neu gebaut werden. Deshalb dauern die Arbeiten dort noch bis zum nächsten Frühjahr. Auch die Sperrungen in den angrenzenden Seitenstraßen bleiben vorläufig noch für den Autoverkehr gesperrt. Teilweise auch wegen anderer Baustellen.