KaDeWe hat nach Hackerangriff Problem mit Gutscheinen

Das KaDeWe am Wittenbergplatz in Berlin.

Berlin. Wenige Wochen nach dem Hackerangriff kämpft das KaDeWe immer noch mit den Folgen. Das Kaufen oder Nutzen von Gutscheinen ist derzeit nicht möglich – „aus technischen Gründen“. Auch das Guthaben könne nicht von einer Geschenkkarte abgefragt werden. Das berichtete die Zeitung BZ. Auf der Website des Luxuskaufhauses hieß es am Mittwoch (Stand 12.30 Uhr): „Leider sind Gutschein-Bestellungen über unsere Website aktuell nicht möglich.“ Wann Gutschein-Käufe wieder möglich sind, ist bislang unklar. „Jeden Moment könnte alles wieder funktionieren, oder es dauert noch Tage. Das wissen wir nicht“, sagte eine Verkäuferin der BZ.

Laut Internetseite des KaDeWe sind derzeit keine Gutschein-Käufe möglich.

Foto: Homepage KaDeWe

Dem KaDeWe entgehen damit große Einnahmen im Weihnachtsgeschäft. „Der Gutschein hat in den vergangenen Jahren die Führung der Hitliste übernommen, er ist der Spitzenreiter aller Geschenke“, erklärte Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, der Zeitung.

Handelsverbands-Chef Nils Busch-Petersen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das KaDeWe war Anfang November von der russischen Hackergruppe „Play“ angegriffen worden. Mit dem Cyber-Angriff wollten Hacker das Luxuskaufhaus erpressen. Die Polizei leitete nach einer Strafanzeige durch das Kaufhaus ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Erpressung ein, wie eine Sprecherin sagte. Die Erpressung sei demnach nicht erfolgreich gewesen.

Zeitweise hatte das Luxuskaufhaus mit IT-Problemen zu kämpfen. Im Geschäft war nur noch Barzahlung möglich. Jedoch teilte das KaDeWe mit: „Die Ermittler haben keine Hinweise, dass persönliche Zahlungen oder Kontodaten von Kundinnen und Kunden von dem Angriff betroffen sind“. Das Einkaufen sei jederzeit sicher und geschützt möglich gewesen, auch die Passwörter von Online-Konten seien nicht im Zugriffsbereich der Angreifer gewesen. Die KaDeWe Group hatte wegen des Angriffs auch die Datenschutzbehörde informiert.

Hacker-Angriffe auf Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen gab es zuletzt immer wieder. Teils wurden dabei Verwaltungen tagelang digital lahmgelegt. Im Oktober waren etwa die Uniklinik in Frankfurt und der Spezialtiefbauer Bauer AG betroffen. Anfang Oktober wurde bekannt, dass etliche Kundendaten der Hotelkette Motel One nach einem Hackerangriff im Darknet veröffentlicht wurden. Zuletzt teilte das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) in einem Lagebericht mit, dass die Bedrohung durch Cyberkriminalität in Deutschland deutlich gestiegen sei. JP/dpa