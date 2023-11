Breitscheidplatz: Weihnachtsbaum steht trotz kleiner Panne

Auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg ist am Freitagvormittag der Baum für den Weihnachtsmarkt aufgestellt worden.

Berlin. Er steht: Der Weihnachtsbaum für den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist an seinem vorgesehenen Platz angekommen. Am Freitag konnte die 20 Meter hohe Nordmanntanne aufgestellt werden. Was dieses Jahr besonders gut passt: Der Baum ist gut 40 Jahre alt – und vom 27. November bis zum 7. Januar 2024 findet die 40. Ausgabe des Weihnachtsmarktes an der Gedächtniskirche statt.

Beim Transport der Tanne aus Rudow am späten Donnerstagabend hatte es allerdings eine kleine Panne gegeben. Der Sattelschlepper mit dem Baum war auf der Stadtautobahn kurz vor der Unterführung am Innsbrucker Platz wegen eines technischen Defekts liegengeblieben. Das teilte eine Pressesprecherin des Schaustellerverbands Berlin der Morgenpost mit. Demnach sei es durch den Umtausch der Zugmaschine zu einer Verzögerung von circa 90 Minuten gekommen. Um kurz vor Mitternacht sei die Tanne dann aber wohlbehalten am Breitscheidplatz angekommen. Die Sprecherin sagte: „Es hat alles gut geklappt, und es ist ja auch wirklich ein sehr hübscher Baum.“

Die Spender des Baums sind in diesem Jahr Lara und ihr Mann aus Rudow. In deren Garten wurde die Tanne am Donnerstag gefällt. Was nicht ganz unkompliziert war, da sich die Tanne ziemlich weit von der Straße entfernt befand. Und dort wartete der Kran für den Abtransport, der glücklicherweise auf 67 Meter ausgefahren werden konnte, was reichte, um die Tanne aus dem Garten des Klinkerhauses in Rudow zu hieven.

Lesen Sie auch:Weihnachtsbaum für den Breitscheidplatz – Diesmal alles Grün?

Weihnachtsmarkt 2023 Berlin: Die beliebtesten Weihnachtsmärkte mit Terminen und Öffnungszeiten auf einen Blick

Weihnachtsbaum für den Breitscheidplatz: Immer wieder Pannen

Pannen gehören beim Aufstellen des Weihnachtsbaums fast schon traditionell dazu. Bereits letztes Jahr hatte es einen Vorfall gegeben: Ein Tieflader sollte die Tanne an den Breitscheidplatz bringen, war aber dann für den Britzer Tunnel zu hoch. Äste mussten runtergebunden und abgesichert werden, was deutlich sichtbar Spuren an der Tanne hinterließ. Erst mit einem Tag Verspätung kam die Fracht am Breitscheidplatz an.

Um das Risiko einer Panne zu minimieren und die Kosten gering zu halten, gingen die Schausteller bereits 2006 dazu über, sich die Bäume aus Berliner Gärten zu holen. Erwähnenswert sind zwei Vorfälle aus den Jahren davor: 2000 kommt eine Fichte aus Bayern, die zwar 28 Meter hoch ist, aber so dünne Äste hat, dass sie ausgetauscht und die „bayrische Provokation“ am Ende gar an Elefanten im Berliner Zoo verfüttert wird. 2001 zerbricht eine 30 Meter hohe Tanne aus Oberfranken bei der Aufstellung auf einem anderen Platz. Der Versuch, die Tanne zu reparieren, misslingt – sie zersplittert völlig.