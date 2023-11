Bauprojekt „UhlandHouse“: Abschied vom Lieblingsasiaten

Sollte die Wand an der Uhlandstraße zugebaut werden, würden ihr wenige nachtrauern - einem anderen Stück Kiez schon. So ist der Stand.

Berlin. Wie ein Refugium, dem die Moderne gefährlich nahe auf den Pelz gerückt ist, leuchtet die Reklame des Uhland Ecks nur wenige Zentimeter neben der riesigen frei stehenden Brandwand. Bauzaun, Leere und das Versprechen des Neubeginns auf der einen Seite. Schultheiss, Hertha und Aschenbecher auf der anderen. Hinterm Tresen steht Susanne Maier. Von Abbruch will sie nichts wissen. Als vor einigen Monaten die Imbissmeile zwischen Uhlandstraße, Fechnerstraße und Berliner Straße abgerissen wurde, engagierte sie zum Sommerfest der Alt-Berliner Kneipe Graffitikünstler, die den nun freigelegten unteren Teil der Wand besprühten.

Gastronomie soll im Neubauprojekt an der Uhlandstraße später zurückkehren

„Es ist schade, dass die Fressmeile weg ist. Aber so ist es nun mal heutzutage“, sagt sie. Investoren planen seit Jahren, die Ecke neu zu bebauen. Im vergangenen Jahr kaufte das Immobilienunternehmen Quarterback das Projekt. Nach aktuellem Planungsstand soll dort ein Wohngebäude mit 122 Ein- bis Drei-Zimmerwohnungen entstehen. 35 davon sollen mit Mietpreisbindung angeboten werden. Im Erdgeschoss seien zudem rund 500 Quadratmeter Gewerbefläche in einer großzügigen Arkadenkonstruktion vorgesehen.

So soll das Bauprojekt in der Uhlandstraße/Fechnerstraße laut Planung mal aussehen. Der Bürgersteig verläuft in diesem Entwurf dann unter dem aufgebockten Gebäude.

Foto: Quarterback Immobilien AG

Wirklich gelungen fand den verstümmelten Straßenzug wohl nie jemand. Auch der Bezirk spricht von einer Stadtreparatur, die an dieser Stelle durchgeführt werden soll. Über die Ausgestaltung der Reparatur gab es immer wieder verschiedene Auffassungen. So kämpften Bewohner an der Fechnerstraße lange um den Erhalt ihrer Wohnungen. Inzwischen ist das Gebäude leer gezogen. Auch die Verdrängung der Gewerbetreibenden wurde kritisiert. Zuletzt hieß es vom Bezirk, die Gastronomie solle später zurückkehren.

Ein Sushi-Laden hat einige Meter weiter neue Räume gefunden. Größer und moderner. Ein Asia-Imbiss, dessen Speisen und deren Besitzerfamilie sich im Kiez großer Beliebtheit erfreuten, ist wie vom Erdboden verschwunden. Achim ist im Kiez aufgewachsen. Seit den 80er Jahren ist der Uhland Eck seine Stammkneipe. „Es sind vor allem die einfachen, günstigen Läden, die verschwinden“, sagt er. Einen kleinen familiengeführten Tabakladen ganz in der Nähe der Sparkasse in der Berliner Straße habe es zuletzt erwischt.

Der Italiener an der Ecke Fechnerstraße ist der letzte verbliebene Mieter im Flachbau.

Foto: Norman Börner / Berliner Morgenpost

Eigentlich wollte Quarterback im Frühjahr 2024 mit dem Rohbau beginnen. Derzeit gibt es laut Auskunft aus dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf aber noch Probleme mit einer Fernwärmeleitung im Untergeschoss der Fechnerstraße. Auch wie es mit dem im Flachbau verbliebenen Pizzabäcker an der Ecke Fechnerstraße weitergeht, der bisher mit dem Auszug zögerte, ist unklar. Auf unsere Nachfrage will er vor Ort nicht antworten. „Der Kiez stirbt immer mehr“, sagt Kneipenbesucherin Sandra. Die Malermeisterin wohnt seit vier Jahren hier. „Ich liebe es im Sommer an der Straße zu sitzen. Von Anzugträger, über die Oma mit Hut bis hin zur türkischen Großfamilie ist alles dabei“, sagt sie. Die Geschäfte hätten aufeinander aufgepasst. Bis der Abrissbagger kam.

