Kaiserdamm: Kanaldecke für Sanierung abgenommen

Ein Video zeigt, wie schlimm der Zustand des kaputten Kanals wirklich ist. Was die Reparatur so aufwändig macht und wie es weitergeht.

Operation am offenen Herzen: So sieht der Eingang zum Kaiserdamm-Düker aus. Die kaputte Decke ist entfernt und wird nun durch eine neue ersetzt.

Berlin. Wer aktuell von oben auf die Kreuzung des Kaiserdamms am Sophie-Charlotte-Platz blickt, der sieht erstmals klar und deutlich, worüber Fachleute und Autofahrer seit Monaten diskutieren. Unter großem technischen Aufwand wurde in den vergangenen Wochen die Decke des im Jahr 1906 erbauten Kanalbauwerks abgenommen, dessen Defekt für die seit April anhaltende Sperrung der Hauptverkehrsader im Berliner Westen verantwortlich ist. Dazu wurden mehrere Löcher direkt nebeneinander in das massive Klinkermauerwerk gebohrt, um größere Stücke aus der Struktur entnehmen zu können. Auch eine Bandsäge kam dabei zum Einsatz.

Warum alle vier Rohre und die Decke des Kanalbauwerks unter dem Kaiserdamm erneuert werden müssen

Damit steht auch fest, dass die Decke des Kanalzulaufs ausgetauscht werden muss. Von den Berliner Wasserbetrieben (BWB) veröffentlichte Drohnenaufnahmen zeigen, wie groß die Risse in der oberen Begrenzung des sogenannten Düker-Oberhaupts wirklich sind. Dazu haben die BWB vor der Abnahme die Dükerrohre gereinigt und mit einer Kamera untersucht. Dabei seien auch tropfende Eintritte festgestellt worden. Daher sei entschieden worden, alle vier Leitungen innerhalb des Bauwerks zu erneuern.

Im Verborgenen gehen auch die Arbeiten am Bauwerk auf der anderen Straßenseite weiter. Denn auch am Ablaufbauwerk waren Schäden festgestellt worden. Allerdings gehen die Wasserbetriebe davon aus, die Schäden dort ohne Offenlegung des Kanals beheben zu können. Derzeit finden daher Rissverpressungen und Montagen der Instrumente für ein Rissmonitoring am Dükerunterhaupt statt.

Trotz des großen Aufwands seien die Arbeiten auf einem guten Weg. Der Überpumpbetrieb des Abwassers funktioniere derzeit reibungslos, und aufgrund der im Oktober überschaubaren Niederschläge seien die Reparaturen nicht beeinflusst worden. So sei es weiterhin das Ziel, Ende November auf der stadtauswärts führenden Straßenhälfte zwei Spuren je Richtung wieder für den Verkehr freizugeben, heißt es in dem Drohnenvideo der BWB. Voraussetzung sei es allerdings, dass das Wetter bei den Sanierungsarbeiten nicht dazwischen funkt. Bei starken Niederschlägen läuft das Bauwerk voll, und die Arbeiten werden eingestellt.

Die komplette Freigabe sei für April 2024 vorgesehen. Nach der Sanierung der Dükeräste sei vor allem die Wiederherstellung der Decke technisch herausfordernd und zeitaufwändig. Anschließend muss zudem noch die Straße mit Asphalt versiegelt werden. Um die Arbeiten möglichst störungsfrei zu Ende zu bringen, sollen die Sperrungen in den Seitenstraßen dazu vorerst bestehen bleiben.

