Finanzierungslücke Hilferuf: Weihnachtsbeleuchtung am Kudamm in Gefahr

Berlin. „Die Weihnachtsbeleuchtung an Kurfürstendamm und Tauentzien ist noch lange nicht gesichert.“ Mit diesem Hilferuf wandte sich die Arbeitsgemeinschaft City (AG City) am Montag an die Öffentlichkeit. Hintergrund ist eine Finanzierungslücke der laut AG-City gut 600.000 Euro teuren Illuminierung des Boulevards mit 140.000 LED-Lämpchen. „Wir müssen in den nächsten Tagen eine finale Entscheidung treffen und noch fehlen uns große Teile der Finanzierung“, sagt Klaus-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender AG City.

Aktuell gebe es Spendenzusagen in Höhe von gut 260.000 Euro, was aber für eine Realisierung der Weihnachtsbeleuchtung, auch in einer reduzierten Variante, nicht ausreiche. Seitens der Senatsverwaltung für Wirtschaft habe die AG-City bereits eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 100.000 Euro erhalten. Es würde aber noch ein von der Berliner Senatskanzlei avisierter Betrag von 150.000 bis 200.000 Euro ausstehen. Dieser warte weiter auf die Umsetzung. Dieser Zuschuss sei zwingend erforderlich ist, „da sonst der Kurfürstendamm dunkel bleibt“, teilt die AG City mit. Die Weihnachtslichter sollen vom 27. November bis zum 6. Januar leuchten.

Welche Lösung es für die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kurfürstendamm geben könnte

In der vergangenen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) teilte Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) mit, dass ihr eine mündliche Zusage des Senats für einen Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung gemacht wurde. Sie zeigte sich optimistisch, dass für dieses Jahr eine Lösung gefunden werde. Aber es müsse dann auch eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, wie die Finanzierung geregelt wird. Eine Option sei es, dass sich der Bezirk künftig eigenständig Beleuchtungsmaterial beschafft.

Laut AG-City-Vorstand Klaus-Jürgen Meier wäre dies gar nicht nötig, sollte der Senat endlich eine Novellierung der ausgelaufenen Vereinbarung für den sogenannten „Business Improvement District - BID“ für Kudamm und Tauentzien beschließen. Im Rahmen des BIDs zahlten Anrainer verbindlich in einen gemeinsamen Topf für Verschönerungsmaßnahmen ein. Über die Mittel könne auch die Finanzierung der Beleuchtung sichergestellt werden. Auch wenn er auf eine Novellierung des Gesetzes noch vor Ablauf des Jahres hoffe, käme dieses Instrument zu spät. Er baut daher zusätzlich auf private Spenden, um die Beleuchtung zu ermöglichen.

Warum es viele Jahre keine Probleme bei der Finanzierung der Weihnachtslichter am Kudamm gab

Schon im vergangenen Jahr stand die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung lange auf der Kippe, da es erstmals keinerlei finanzielle Unterstützung seitens des Senats von Berlin gab. Damals hätten Sponsoren, Anrainer und Berliner die Gesamtkosten in Höhe von rund 595.000 Euro aufgebracht. Die AG-City initiierte die Illuminierung einst und ließ Kurfürstendamm und Tauentzien 1978 erstmalig erstrahlen. 15 Jahre lief die Finanzierung später über das Unternehmen Wall/Decaux. Als Gegenleistung durfte das Unternehmen landeseigene Werbeflächen nutzen. Weil der Landesrechnungshof diese „Kopplungsgeschäfte“ als unzulässig einstufte, ließ der Senat die Vereinbarung auslaufen und so übernahm 2019 die AG City wieder als Auftraggeber die Weihnachtsbeleuchtung.

„Gerade in diesen unruhigen Tagen wäre es schade, wenn die Stadt für ein wenig Licht in dunklen Zeiten kein Geld übrig hätte“, sagt AG-City-Vorstand Klaus-Jürgen Meier. Zudem sei man davon überzeugt, dass die Weihnachtsbeleuchtung ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und zur Belebung der Innenstadt beitrage. Um den stationären Handel, den Tourismus und die Gastronomie zu unterstützen, bräuchte man zudem eine hohe Aufenthaltsqualität, welche die Weihnachtsbeleuchtung zur Adventszeit ermöglicht.

