Letzter Thaimarkt: Betreiber und SPD rufen zur Demo auf – Politik sei „unerträglich“

Berlin. Es ist ein zäher Streit: Der Kampf um den Erhalt des Thaimarktes im Preußenpark geht an diesem Sonntag mit einer Demonstration in die nächste Runde. Der Betreiber des Marktes, der Thailändische Verein, ruft gemeinsam mit der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf dazu auf, um 13 Uhr für die Existenz des Streetfood-Markts laut zu werden. Denn an diesem Tag findet der Thaimarkt letztmalig im Jahr 2023 statt – und wenn es nach Schwarz-Grün geht, auch das letzte Mal im Preußenpark. Doch das soll verhindert werden: „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass der Thaimarkt auch in den kommenden Jahren hier im Preußenpark bleiben soll“, heißt es von der SPD.

Die schwarz-grüne Koalition in Charlottenburg-Wilmersdorf hingegen drängt wegen Verkehrsproblemen, Lärm und Müll auf die Verlegung des Thaimarktes. Der Preußenpark leide nämlich unter der Übernutzung und durch eine Verlegung solle die Grünfläche im Park laut CDU „wiederhergestellt“ werden. Die Verlegung sei daher ein „Gewinn für den Thaimarkt und den Preußenpark“ , heißt es von den Grünen.

Lesen Sie auch:Streit um Zukunft des Thaiparks in Wilmersdorf kocht hoch

Thaimarkt in Berlin: Der Politikstil von schwarz-grün sei „unerträglich“

Deshalb wurde ein neues Konzept für den Markt erarbeitet, das Aspekte des Umweltschutzes, des Anwohnerschutzes und die Bedürfnisse des Thaimarktes vereint und das finanziell im Bezirkshaushalt 2022/23 mit 2,5 Mio. Euro ausgestattet wurde. Obwohl laut SPD alle darin vereinbarten Genehmigungen und Beschränkungen eingehalten wurden – der Markt ist inzwischen sehr viel kleiner, findet nur an drei Tagen in der Woche in der Frühjahr/Sommer Saison statt und wird mit einem Zero-Waste Konzept umgesetzt – möchte die neue schwarz-grüne Zählgemeinschaft noch immer erreichen, dass der Thaimarkt in Zukunft statt im Preußenpark in einer der angrenzenden Straßen stattfindet.

Lesen Sie mehr über den Thaimarkt:

Alternativstandorte in unmittelbarer Nähe seien laut SPD jedoch „weniger praktikabel“. Eine Verlagerung in die Württembergische Straße oder die Pommersche Straße würde zum Beispiel zur Aufgabe zahlreicher Parkplätze führen und den Markt direkt vor die Türen der Anwohnerinnen und Anwohner verlagern. Der Fehrbelliner Platz erweise sich, so die SPD, wegen des dort bereits stattfindenden Trödelmarktes als unpassend.

Claudia Buß, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, prangert nun insbesondere den Kommunikationsstil der schwarz-grünen Zählgemeinschaft an. Dieser sei für Buß „unerträglich“, teilt sie der Berliner Morgenpost auf Anfrage mit. Trotzdem zeigt die SPD-Politikerin sich zuversichtlich: „Ich bin davon überzeugt, dass wir alle Interessen zusammenbringen können und der Thaimarkt im Preußenmarkt erhalten bleiben sollte“, erklärt sie. Dafür werde man sich mit der Demonstration am Sonntag einsetzen.