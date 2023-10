Kudamm unverwechselbar: Das gibt es nur auf dem Boulevard

Berlin. Was macht den Kudamm unverwechselbar? Eine Frage, die sich aus so vielen Perspektiven beantworten lässt. Historiker würden die Geschichte betonen, Künstler seine kulturelle Bedeutung und die Einzelhändler würden ihre Geschäfte in den Fokus stellen. Aber unverwechselbar ist der Boulevard vor allem durch die besonderen Orte und Merkmale, die die Straße auf den ersten Blick erkennbar machen. Kudamm unverwechselbar eben.

Wie die Bäume auf dem Kudamm prägend für das weltweite Bild des Boulevards wurden

Nichts prägt das Erscheinungsbild des Kudamms so stark, wie die Platanenbäume, die von den Seiten und vom Mittelstreifen wie grüne Dächer über die Straße und den Bürgersteig ragen. „Diese Bäume sind einmalig. So eine Bepflanzung hat meiner Kenntnis nach keine andere Straße in Europa vorzuweisen“, sagt Hartmut Balder, Leiter des Instituts für Stadtgrün in Falkensee. Der Kudamm war nach seinem Bau 1866 zunächst mit Bergulmen bepflanzt worden, die in den 1920er- und 30er-Jahren an einer Ulmenkrankheit starben. Als Ersatz wurden anschließend Platanen gepflanzt. Die großen Bäume auf den Bürgersteigen stammen aus dieser Zeit.

Hartmut Balder, Leiter des Instituts für Stadtgrün in Falkensee kümmert sich um die wissenschaftliche Begleitung der Platanen-Pflege auf dem Kudamm.

Foto: Norman Börner / Berliner Morgenpost

Die Gehölze auf dem Mittelstreifen sind weitaus jünger. Sie wurden in den 1960er- und 70er-Jahren eingesetzt. Als im Jahr 2006 der Bezirk und Balders Hochschule ein Pilotprojekt zur Rettung des Kudamm-Grüns begannen, ging es besonders den Gewächsen auf dem Hochbeet zwischen Uhlandstraße und Breitscheidplatz überhaupt nicht gut. Sie wollten lange Zeit nicht so recht gedeihen und waren zudem in hohem Maße krankheitsanfällig. Kein Wunder: Sie wurden knapp über dem Tunnel der U-Bahn und viel zu eng gesetzt. Das geschlossene Blätterdach behinderte den Luftaustausch und begünstigte auch den Pilzbefall der Mittelstreifenbäume.

Als die Kronen dann damals radikal zurückgeschnitten wurden, war die Kritik groß. „Aber erst dadurch haben wir die Probleme in den Griff bekommen“, sagt der ehemalige Professor für Phytopathologie und Pflanzenschutz. Seitdem die Bäume diesen speziellen Beschnitt erhalten, geht es ihnen deutlich besser. Weil es so gelungen ist, die Platanen im Wuchs zu beschränken, sank der Wasserbedarf und die Krankheitsanfälligkeit nahm ab. Und am Ende wurde erst durch die methodische Kürzung der Baumkronen jenes „bandartige“ Erscheinungsbild der Baumreihen auf dem Kurfürstendamm geschaffen, das heute in aller Welt erkannt wird.

„Aber es geht nicht nur um die Ästhetik“, sagt Balder. Dass es möglich ist, diese Bäume trotz widriger Umstände und veränderter klimatischer Bedingungen zu erhalten, sei ein Fingerzeig, wie mit den Herausforderungen des Klimawandels in Städten künftig umgegangen werden sollte, um das Stadtgrün resilienter zu gestalten. „Wir haben eine große Verantwortung“, sagt er. Denn wenn die Kudamm-Bäume es nicht überleben würden, dauere es 50 bis 100 Jahre dort Bäume zu ziehen, die einen ähnlichen Beitrag zum Stadtklima leisten.

Weihnachtsbeleuchtung an Kurfürstendamm und Tauentzienstraße.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Und zur Ästhetik. Denn an Weihnachten erstrahlen entlang des Kudamms und der Tauentzienstraße jedes Jahr rund 500 Bäume mit weihnachtlichen Dekorationen. Beleuchtet werden meist die ganzen 4,5 Kilometer zwischen Wittenbergplatz und Rathenauplatz. Im vergangenen Jahr gab es Streit um die Finanzierung der Beleuchtung. Das Land Berlin wollte sich nicht daran beteiligen. Laut der Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) gibt es für dieses Jahr eine mündliche Zusage des Landes, wieder etwas beizutragen.

Wie die Verkehrskanzel an der Ecke Joachimsthaler Straße zum Symbol für den Nachkriegs-Kudamm wurde

Fast jeder ist wohl schon einmal an der Verkehrskanzel am Kudamm Ecke Joachimsthaler Straße vorbeigelaufen. Trotzdem wissen längst nicht alle Berliner und Besucher, was es mit der Kabine auf sich hat, die wie ein Sprungturm aus dem Dach des U-Bahn-Eingangs Kurfürstendamm herausragt. Eigentlich ist es ganz einfach: Von Dezember 1955 bis Oktober 1962 wurde von dort aus der Verkehr geregelt. Je nach Verkehrsaufkommen drückte ein Polizist, stilecht mit weißer Jacke und Mütze bekleidet, alle 15 bis 20 Sekunden einen Knopf, um auf diese Weise die Ampel umzuschalten. Solange eben, bis dieser Vorgang automatisiert wurde.

Verkehrskanzel am Kudamm Ecke Joachimsthaler Straße.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Warum sie immer noch da ist? Weil die Verkehrskanzel, die 1954/55 nach Plänen von Werner Klenke und unter der künstlerischen Oberleitung Bruno Grimmeks erbaut wurde und als Gebäudeensemble mit Kiosk, öffentlicher Toilette und U-Bahn-Eingang seit 1989 unter Denkmalschutz steht. Auch wenn das Verkehrshäuschen seine Funktion verloren hat, bleibt die Architektur am Joachimsthaler Platz ein Zeugnis für den Auto-fixierten Städtebau der Nachkriegsjahre – und auch sie macht den Kudamm unverwechselbar.

Das sind die Geschichten hinter den Skulpturen auf Kurfürstendamm und Tauentzienstraße

Anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins inszenierten die Gewerbetreibenden und der damalige Kultursenator Volker Hassemer 1987 am Kurfürstendamm „die längste Galerie der Welt.” Dafür gaben sie das Projekt Skulpturen-Boulevard in Auftrag: Acht Künstler und Künstler-Paare sollten für eine begrenzte Zeit auf dem Boulevard die aktuelle Berliner Kunst der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Der Kudamm sollte temporär Bühne für die Kunst sein. In ihrem Schaufenster wollte sich Berlin als Kulturmetropole präsentieren.

Die verschlungenen Röhrenarme auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Die ineinander verschlungenen Röhrenarme von Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße mit der Gedächtniskirche im Hintergrund wurden auf Anhieb zum beliebten Fotomotiv für Touristen und Einheimische. Kein Wunder: Die Symbolik der geteilten Stadt spiegelte sich darin wider.

Weniger beliebt war zunächst eine andere Skulptur: Am anderen Ende des Boulevards auf dem Rathenau-Platz wurden die Beton-Cadillacs zum jahrelangen Streitobjekt. Das Kunstwerk löste heftige Diskussionen aus. Kein anderes Kunstwerk war in der Nachkriegszeit in Berlin so umstritten. Eine Bürgerinitiative stellte dem provozierenden Werk sogar zeitweise auf dem benachbarten Grünstreifen einen Beton-Trabi gegenüber. Im Herbst 2006 wurde die Skulptur für 100.000 Euro umfassend restauriert und anschließend durch den Berliner Lichtdesigner Andreas Boehlke illuminiert. Weniger spektakulär war die Pyramide von Josef Erben an der Ecke Bleibtreustraße.

Auch die Pyramiden-Skulptur von Josef Erben wurde 1987 im Rahmen des Skulpturen-Boulevards aufgestellt und danach stehen gelassen.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Auch sie sollte zunächst nur vorübergehend aufgestellt werden, wurde aber anschließend angekauft. Die transparente Pyramide wird von einem leicht gekrümmten Stahlblatt und einem Stahlseil gebildet, das mit seinen beiden Enden im Kurfürstendamm verankert ist. Alle drei Skulpturen blieben stehen und zu Symbolen des Kudamms, während die anderen wieder abgebaut wurden.

Was die Glasvitrinen auf dem Kurfürstendamm deutschlandweit einzigartig machen

Ebenfalls einzigartig für den Kudamm sind die Vitrinen auf den Bürgersteigen. Um die 300 Stück dieser vorgelagerten Schaufenster gibt es entlang des Boulevards. Sie sind deutschlandweit einmalig. Schon in den Zwanzigern wurde in den ersten Leuchtkästen geworben. Die Nazis verordneten den Vitrinen zu den Olympischen Spielen 1936 Einheitlichkeit. Damals wurde der Kudamm auf ganzer Länge mit Vitrinen bestückt, die allerdings alle gleich aussahen. Als sie im Nachkriegs-Berlin aufgrund der großen Zerstörung nach und nach wieder aufgestellt wurden, zeigte sich schon bald wieder eine größere Vielfalt. Manche erschienen filigran, manche bullig und massiv. Bis heute einzigartig für den Kudamm. Denn an anderen Stellen West-Berlins gab und gibt es sie nur vereinzelt.

Um die 300 solcher Vitrinen verteilen sich über die Bürgersteige des Kudamms.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Am Kudamm dagegen wuchs die Zahl der Vitrinen immer weiter. Sie sind ein angenehmes Gegenstück zu den haushohen Werbeflächen der global agierenden Konzerne. Noch immer präsentieren viele Läden hier ihr Angebot draußen an den Gehwegen wie in einem Schaufenster.