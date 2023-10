Fliegende Bäume über Charlottenburg

Berlin. Am Donnerstagmorgen ist es endlich so weit: Der erste von 30 Bäumen, die aus dem Büroneubau an der Spree in Charlottenburg eine öffentlich zugängliche Parklandschaft machen, hängt am Haken des Krans und wird vorsichtig emporgehoben. Ein aufwendiger und zeitintensiver Vorgang - deshalb werden Kiefern, Eichen, Ahornbäume und ein paar Wildkirschen auch noch bis Mitte November immer mal wieder an der Ecke Darwinstraße und Am Spreebord durch wie Luft fliegen.

Den Anfang haben am Donnerstag zwei kapitale Kiefern gemacht. Dabei ist der Hebevorgang selbst noch die leichteste Übung: Bis der Baum vom Tieflader gehoben ist und sicher in den Seilen hängt, dauert es rund eine halbe Stunde. Der anschließende „Flug“ aufs Dach ist dann lediglich eine Sache von zehn Minuten.

Der eigentliche Aufwand, verrät Clemens Stahr, Leiter des Berliner Büros des Projektentwicklers Bauwens, sei die Sicherung der Bäume auf dem Dach. Aus Sicherheitsgründen muss jeder Baum in einem extra für ihn angefertigten „Stahlstuhl“ als fest einbetoniertes Bauteil mit dem Rohbau des Gebäudes verbunden werden.

Herausforderung: Sicherer Stand bis Windstärke 12

Anfang 2024 soll der Park auf dem Bürogebäude an der Spree in Berlin-Charlottenburg eröffnet werden

Foto: Bauwens

Auch eine Windsimulation bis Windstärke 12 musste vorab durchgeführt werden, und sechs Gehölze, die in der Hauptwindrichtung stehen, müssen zusätzliche dauerhaft mit Seilen gesichert werden. Außerdem mussten die Deckentraglasten im Zuge der Planung auf ein Vielfaches nach oben angepasst werden, um eine dauerhafte Tragfähigkeit zu gewährleisten. Denn um den Wurzelballen jedes Baumes befindet sich eine rund 1,5 Meter dicke Substratschicht, in der er sich verwurzeln kann.

Erleben können den Park mit Panoramablick nicht nur die bis zu 1000 Bürobeschäftigten, die dort einmal arbeiten sollen. Über einen städtebaulichen Vertrag hat der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit dem Bauherren ein Zutrittsrecht für die Parkanlage gesichert. Allerdings müssen Besucher sich vorher im Foyer anmelden. 2024 will Bauwens das Bürogebäude auf der Berliner Mierendorff-Insel an der Spree mit seiner gestuften Terrassierung und den 5,40 Meter hohen Panoramaverglasungen fertiggestellt haben.

Treppenanlage führt bis auf 32 Meter Höhe

Zu erreichen ist der 2200 Quadratmeter große Park dann entweder mit dem Fahrstuhl barrierefrei auf dem direkten Weg oder über die kaskadenartig angeordnete Treppenanlage, die von Terrassenstufe zu Terrassenstufe bis in eine Höhe von 32 Metern führt.

„Nicht nur im Kontext der Klimakrise, auch in Bezug auf ein gesünderes Leben und Arbeiten, brauchen wir in der Stadtentwicklung zukunftsweisende Ansätze. Einen Büroneubau so zu entwerfen, dass die Dachflächen den Nutzern einen echten Landschaftspark bieten, ist ein überzeugender Schritt hin zu einer grüneren Stadt der Zukunft“, lobt Christoph Brzezinski (CDU), Stadtrat für Stadtentwicklung des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf.