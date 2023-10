Werden neue Parkzonen im Berliner Westen noch gestoppt?

Noch ist das Parken in der Schloßstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf kostenfrei. Nach den Plänen des Bezirks wird sich das in naher Zukunft ändern. Oder doch nicht?

Berlin. Um die 12.000 Unterschriften gegen die Ausweitung von Parkzonen in Charlottenburg-Wilmersdorf sammelten die Bürgerinitiative Gervinusstraße und FDP Charlottenburg-Wilmersdorf im Rahmen des Bürgerbegehrens „Freiraum Parkraum“ in diesem Jahr. Allerdings erklärte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf nach der Auszählung nur 6637 Stimmen für gültig. Das Ziel der benötigten 7425 Unterschriften wurde somit knapp verfehlt. Die Initiatoren waren skeptisch und klagten beim Verwaltungsgericht.

Wieso das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 310 weitere Stimmen des Bürgerbegehrens anerkennt

Dort soll die Gültigkeit der Unterschriften erneut geprüft werden. Das Bezirksamt hat nun vorbehaltlich der Entscheidung des Gerichts, welche Unterschriften als gültig zu bewerten sind, die Unterschriftenbögen erneut ausgezählt, teilt es mit. Im Zuge dieser „intensiven Überprüfung“ der Unterschriften erkenne das Bezirksamt nachträglich weitere 310 Unterschriften an. Damit fehlen nur noch 297 gültige Unterschriften zur Herbeiführung eines Bürgerentscheids. Für die Initiatoren ein Erfolg. „Wir gehen davon aus, nun auch das Bürgerbegehren zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen“, sagt Felix Recke-Friedrich, Vorsitzender der FDP-Fraktion.

Die Korrektur sei Ausdruck von Mängeln bei der Auszählung, wie beispielsweise die Nutzung von Strichlisten auf Handzetteln oder einer nicht ausreichenden Schulung der Mitarbeiter, wer alles zu einer Wahl der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) wahlberechtigt ist. So seien EU-Bürger, die im Bezirk gemeldet sind, nicht gezählt worden, obwohl diese bei einem Bürgerbegehren genau wie bei einer Bezirkswahl durchaus stimmberechtigt gewesen seien, teilt die FDP auf Nachfrage der Morgenpost mit.

Wann in Charlottenburg-Wilmersdorf weitere Parkzonen eingeführt werden sollen

Insgesamt hatten die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens die Ungültigkeit von über 1317 Unterschriften bestritten. Darunter auch Unterschriften mit abgekürzten Vornamen, fehlendem Geburtsdatum, Unleserlichkeiten oder von während des Zeitraums des Bürgerbegehrens verzogenen Personen. „Diese Rechtsfragen muss nun das Verwaltungsgericht klären“, erklärte Recke-Friedrich.

Zum Hintergrund: Seit dem 1. August 2023 ist nun zunächst das Parken in Wilmersdorf deutlich teurer geworden. In den Quartieren Prager Platz und Babelsberger Straße muss seitdem flächendeckend für das Abstellen des Autos bezahlt werden. Für eine Stunde fällt eine Gebühr von zwei Euro an. Innerhalb des S-Bahn-Rings sollen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in den nächsten Jahren insgesamt 21 neue Parkzonen eingerichtet werden. In Planung sind in den nächsten zwei Jahren bereits die folgenden Zonen: Richard-Wagner-Straße, Alt-Lietzow, Schloßstraße, Klausenerplatz, Tegeler Weg, Kaiserin-Augusta-Allee und Schlossgarten.

Diese neuen Parkzonen sollen in den nächsten Jahren im Bezirk eingeführt werden.

Foto: C. Schlippes / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Wie geht es nun weiter? Die Umsetzung weiterer Parkzonen sei derzeit für Herbst 2024 vorgesehen. Bis dahin sollte das Urteil des Verwaltungsgerichts vorliegen. „Sollte das Verwaltungsgericht das Bürgerbegehren bestätigen, muss die Ausweitung vorerst gestoppt werden“, sagt Recke-Friedrich. Dass die bereits eingeführten Gebiete zurückgenommen werden, davon gehe er nicht aus. Sollte das Bürgerbegehren gültig sein, hat die BVV zwei Möglichkeiten. Sie hat dann zwei Monate Zeit, den Gegenstand des Bürgerbegehrens anzunehmen oder es wird innerhalb von vier Monaten ein Bürgerentscheid durchgeführt. Damit dieser dann erfolgreich ist, müssten mindestens 15 Prozent zur Wahl gehen und mehrheitlich gegen die neuen Parkgebührenzonen stimmen.

Bürgerentscheid zur Einführung neuer Parkzonen im Westen Berlins wird durch Verwaltungsgericht geprüft

Das Bezirksamt war zuletzt der Auffassung, die Senatsverwaltung könnte die Parkzonen eventuell trotzdem durchsetzen. Demnach könnte der Bezirk aufgrund der Vorgaben des Luftreinhalteplans zur Einführung von Parkraumbewirtschaftungszonen innerhalb des S-Bahn-Rings verpflichtet sein. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid hat dann zwar dieselbe Rechtswirkung wie ein Beschluss der BVV. Das lokale Gremium ist aber laut Gesetz nur für Entscheidungen zuständig, die sie auch verbindlich durch Beschluss treffen kann.

Ein Parkscheinautomat steht am Straßenrand in der Innenstadt. Für die neuen Parkzonen in Charlottenburg-Wilmersdorf braucht es rund 900 Automaten.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

„Die Bürgerinnen und Bürger erwarten bei demokratischen Prozessen zu Recht ein Höchstmaß an Genauigkeit. Es ist nach dem Wahlchaos von 2021 bezeichnend, dass es bei diesem Bürgerbegehren eine ehrenamtliche Bürgerinitiative braucht, um das Wahlamt bei der akkuraten Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen“, teilt Tobias Bergmann, ebenfalls Vertrauensperson der FDP, mit. Die Aufklärung, welche Fehler bei der Auszählung gemacht wurden und welche Anforderungen Unterschriften für die Gültigkeit erfüllen müssen, sei auch für das Vertrauen in die Demokratie und künftige Bürgerbegehren in Berlin von Bedeutung.

Die Leidtragenden der Einführung der neuen Parkzonen seien vor allem Gewerbetreibende. Zudem fehle eine sogenannte „Brötchentaste“, die Kunden wenigstens kurzfristiges Halten erlaubt. „Dass CDU und Grüne jetzt gemeinsam fordern, Ausnahmen für bestimmte Gruppe einzuführen, ist ebenfalls seltsam“, sagt Recke-Friedrich. Laut einem gemeinsamen Eintrag fordert Schwarz-Grün, das Bezirksamt auf, sich beim Senat dafür einzusetzen, für Kleingärtner eine Ausnahmeregelung in bestehenden und künftigen Parkzonen zu prüfen. Die Kosten für ein normales Parkticket stellt für die Besitzer eine enorme finanzielle Belastung dar.

