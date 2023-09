Kieztag in Charlottenburg-Wilmersdorf: Tauschen und Verschenken

Berlin. Am Donnerstagnachmittag gibt es in Charlottenburg-Wilmersdorf beim Sperrmülltag auf dem Mierendorffplatz noch einmal die Möglichkeit, sich von alten Schätzen zu trennen und beim Tausch- und Verschenkemarkt ausrangierten Objekten eine neue Chance zu geben. Die Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf (SBNE) veranstaltet das Ganze in Kooperation mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) und der DorfwerkStadt am 28. September, 13 bis 18 Uhr.

Lesen Sie auch:BSR-Kieztag in Berlin: Müll-Entsorgung als Happening

Es ist der vorerst letzte bisher angekündigte Termin im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in diesem Jahr. Das Prinzip: Kiezbewohner können ihren Sperrmüll während dieses Zeitraumes zum Mierendorffplatz bringen. Die BSR entsorgt Teppiche, Möbel, Matratzen oder Elektrogeräte der Bewohner kostenlos. Ausgeschlossen sind Bauabfälle, Gussbadewannen, Autoreifen, Batterien und flüssige Schadstoffe.

Beim Kieztag der BSR können aussortierte Schätze verschenkt oder getauscht werden.

Foto: Berliner Stadtreinigung

Aber es wird eben auch einen Tauschmarkt geben, der von den Bewohnern dazu genutzt werden kann, gut erhaltene Gegenstände zu tauschen oder zu verschenken. Der Tausch- und Verschenkemarkt ist ein Angebot der BSR für die Weitergabe und Weiternutzung gut erhaltener Gegenstände. Was am Ende des Tages nicht mitgenommen wird, nimmt die BSR mit in die „NochMall“ das BSR Gebrauchtwarenkaufhaus.

Diese Gegenstände eignen sich beim BSR-Kieztag zum Verschenken und Tauschen

Laut BSR bieten sich vor allem Brettspiele oder Spielzeug, Vasen oder Geschirr, Fahrräder oder Kleinmöbel an, Koffer oder Taschen und natürlich alles andere, was noch gut in Schuss ist und Anderen Freude machen könnte. Die BSR ist laut eigenen Angaben auch immer offen für neue Vorschläge für Kieztagsstandorte.

Es gibt aber bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Kieztage können nur durchgeführt werden, wenn die Standorte mit schweren Lkw befahren werden können. Zusätzlich benötigt der Tausch- und Verschenkmarkt einen Platzbedarf von 15 mal 15 Metern. Zudem sollt der Kieztag fußläufig für die Anwohner erreichbar sein. Vorschläge können bei der BSR online eingereicht werden. Zudem gibt es dort auch eine Übersicht mit den weiteren Terminen in allen Bezirken.