Wilmersdorf: Auto fährt in Löschfahrzeug, drei Verletzte - Heftiger Crash

In Wilmersdorf Heftiger Crash – Auto fährt in Löschfahrzeug, drei Verletzte

Berlin. In Wilmersdorf hat es am Donnerstagabend einen heftigen Verkehrsunfall gegeben. Laut Mitteilung der Berliner Feuerwehr krachte ein PKW in ein Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (LHF), das unterwegs zu einem Einsatz war.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Konstanzer Straße Ecke Westfälische Straße. Drei Verletzte aus dem PKW mussten rettungsdienstlich versorgt werden. Zwei davon mussten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.