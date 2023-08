Peter Jahns ist tot: Berliner „Klimperkasten“-Kabarettist stirbt mit 74 Jahren

Berlin. Mehr als ein Jahrzehnt wirkte Peter Jahns im Charlottenburger Kabarett „Klimperkasten“ mit, stand mit Gesang und Schauspiel auf der Bühne. Bekannt wurde er auch als „Hauptmann von Köpenick“, den er viele Jahre lang als Touristenattraktion vor dem Rathaus Köpenick gab. Wie nun bekannt wurde, verstarb Jahns am 25. Juli mit 74 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

„Der Hauptmann war seine Lebensrolle“, sagt Jerry Roschak. Der Leiter des Klimperkastens war jahrelanger Wegbegleiter Jahns. Zu seinen besonderen Leistungen zählt Roschak vor allem Jahns Inszenierung des Stücks „Das Küssen macht so gut wie kein Geräusch“, das insgesamt 250 Mal am „Kleinen Theater Berlin“ am Südwestkorso in Schöneberg gezeigt wurde. „Er sang zudem in acht oder neun Sprachen und spielte Gitarre“, sagt der 91-jährige Roschek.

Jahns war bis zuletzt Mitglied des Ensembles des Klimperkastens

Jahns war bis zuletzt Mitglied des Ensembles des Klimperkastens, das viele Jahre im Ratskeller des Rathauses Charlottenburg untergebracht war. Das kleine musikalisch-literarische Kabarett musste jedoch vor einigen Jahren schließen, kam anschließend zunächst an wechselnden Orten unter. Sein 50-jähriges Theaterjubiläum konnte der Klimperkasten noch feiern, bevor er bald danach endgültig schloss. „Wir hatten immer eigene Programme und haben über die Jahre viele Berliner Chansons gezeigt“, erinnert sich Roschak.

Die Geschichte des kleinen Kabarett-Theaters begann im September 1971 im Theatersaal des DGB-Hauses am Wittenbergplatz in Schöneberg. Zum Jahresende wurde das „Domizil am Lützowplatz“ zur neuen Spielstätte. Wenig später zog das Ensemble ins Charlottenburger Rathaus, wo es vor einigen Jahren ausziehen musste und zunächst im „Zur Kneipe“ in der Rankestraße eine neue Bleibe fand. Über die Jahre kamen viele Gastspiele, darunter etliche im Ausland, hinzu. Unter anderem gehörten Berühmtheiten wie Jürgen von der Lippe und Max Raabe zum Ensemble.

Peter Jahns hinterlässt eine Tochter. Er lebte zuletzt in Tempelhof.

