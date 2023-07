Rattenalarm auf Spielplatz: Bezirk schließt die Anlage

Berlin. Rattenalarm in Charlottenburg-Wilmersdorf: Der Spielplatz auf dem Klausenerplatz ist seit dieser Woche wegen eines Rattenbefalls gesperrt. Wie das Bezirksamt mitteilte, habe der Rattenbefall „leider bisher nicht gekannte Ausmaße“ angenommen. So wurden wiederholt bis zu 50 Ratten in Gruppen auf dem Spielplatz gesichtet. Die Tiere klettern laut Bezirksamt in die Papierkörbe und holen den Müll raus. Daher müsse der Spielplatz für mindestens vier bis sechs Wochen gesperrt werden, um die erforderliche Rattenbekämpfung durchführen zu können. Es ist nicht das erste Mal, dass der Spielplatz ein Rattenproblem hat.

Spielplatz Klausenerplatz: Neue Papierkörbe gegen Ratten

Die bisher offenen Papierkörbe sollen nun durch geschlossene Behälter ersetzt werden. Das Bezirksamt wies nochmals darauf hin, dass in den Grünanlagen keinerlei Vogelfutter, Brotkrumen oder andere Essensreste verteilt werden dürfen. Denn das ziehe die Nagetiere an. Auch das Wegwerfen oder Liegenlassen von Müll bleibe selten ohne Folgen.

Den Eltern mit Kindern rät das Bezirksamt auf andere Spielplätze auszuweichen. Es bestehe die Möglichkeit, auf die Plätze am Schustehruspark, an der Eosanderstrasse oder an der Gierkezeile zu gehen. Außerdem sei der große Spielplatz im Lietzenseepark nach der Umbauphase wieder geöffnet.