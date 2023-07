„Runners City Night“ in Berlin: Laufevent in der City West startet Samstag

Am Sonnabend startet auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg die 31. „Runners City Night“. Mehr als 10.000 Sportler werden erwartet.

Berlin. Am Sonnabend steht der Kurfürstendamm im Zeichen des Sports. Bereits zum 31. Mal findet die „Runners City Night“ statt und die Veranstalter gehen in diesem Jahr von einem Teilnehmerrekord aus. Mehr als 10.000 Läuferinnen und Läufer sowie Skaterinnen und Skater werden am Abend am Startpunkt an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche erwartet.

Von dort startet um 19.45 Uhr ein Fünf- und um 20.30 Uhr ein Zehn-Kilometer-Lauf. Der Kürzere führt die Sportlerinnen und Sportler über den Kurfürstendamm bis zum Adenauerplatz und zurück. Auch die längere Strecke liegt entlang des Prachtboulevards, nimmt jedoch einige Ausreißer nach Norden und Süden. So geht es auf der Leibnitzstraße und auf der Lewishamstraße einmal vom Kurfürstendamm bis zur Kantstraße und zurück.

Unweit des S-Bahnhofs Halensee drehen die Läuferinnen und Läufer dann um und nehmen den Weg zurück zur Gedächtniskirche. Dabei ist allerdings ein Abstecher auf der Brandenburgischen Straße nach Süden bis zum Fehrbelliner Platz vorgesehen. Die Skaterinnen und Skater, die bereits um 19 Uhr starten sollen, nehmen ebenfalls diese Strecke. Entlang derer sollen Samba Bands für Unterhaltung sorgen.

„Runners City Night“: Nachanmeldung bis Sonnabend 20 Uhr möglich

Der bisherige Teilnehmerrekord liegt laut Veranstalter „SCC Events“, der auch den alljährlichen Berlin Marathon organisiert, bei 10.475 im Jahr 2014. Ob er geknackt werde, zeige sich erst am Tag selbst. Denn: „Wer dabei sein will, hat jetzt noch die Chance per Nachmeldung“, heißt es. Diese könne bis Sonnabend um 20 Uhr im Adidas Flagship Store an der Tauentzienstraße 15 vorgenommen werden. Der Sportartikelhersteller ist Hauptsponsor des Events. Alle weiteren Informationen finden sich hier.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet die Veranstaltung erhebliche Verkehrsbehinderungen in der City West. So ist die Tauentzienstraße zwischen Joachimsthaler- und Nürnberger Straße zwischen Sonnabend um acht Uhr bis Sonntag um sechs Uhr gesperrt. Gleiches gilt für die Rankestraße.

Ab Sonnabend von 15.30 bis 22 Uhr kann außerdem der Kurfürstendamm ab Joachimsthaler- bis zur Westfälischen Straße nicht befahren werden. Ab dem Stuttgarter Platz ist außerdem die Kaiser-Friedrich- beziehungsweise die Lewisham- und Brandenburgische Straße bis zur Westfälischen Straße dicht. Allerdings können die Straßen bis 18.30 Uhr gequert werden.

Runners City Night in Berlin: Erst erholen, dann durchstarten