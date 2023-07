Verkehr in Berlin: Avus wird heute kurzzeitig gesperrt - das ist der Grund

Berlin. Vor knapp einem Jahr kam es am frühen Morgen des 4. August auf dem Sprengplatz Grunewald zu nicht geplanten Explosionen. Die gefährlichen Löscharbeiten dauerten knapp eine Woche. Und noch immer ist die genaue Ursache, wie es zu den Explosionen kam unklar.

Und nun kündigt die Berliner Polizei für den Dienstag eine Sprengung und die Sperrung der Avus an. „Auf dem Sprengplatz Grunewald im Zehlendorfer Ortsteil Nikolassee wird die Polizei Berlin in der kommenden Woche eine Sprengung durchführen“, heiß es. „Dafür werden am Dienstag, den 18. Juli 2023, gegen 10.15 Uhr die AVUS (BAB 115) zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee sowie der Kronprinzessinnenweg zwischen Havelchaussee und Großer Stern (Grunewald) kurzzeitig gesperrt.“

Verkehr in Berlin: AVUS wegen Sprengungen gesperrt

Während der angekündigten Sprengungen wird es nur kurzfristige Straßensperrungen geben, aber einige Wege rund um den Sprengplatz bleiben weiterhin dauerhaft gesperrt. So berichten zahlreiche Waldspaziergänger verwundert über die anhaltenden Maßnahmen von gesperrten Wegen entlang des Areals. So sind etwa die Wege südwestliches des Sprengplatzes zwischen der Unterführung AVUS in Richtung Havelchaussee und der Weg Richtung Hüttenweg für Spaziergänger gesperrt.

Eine Vermutung für die Sperrung der Wege kommt von Seiten der Polizei. Auf dem Sprengplatz werde noch in einer Art Notbetrieb gearbeitet, wurde als möglicher Grund genannt. Bis der Sprengplatz wieder in Normalbetrieb arbeite, könne noch einige Zeit dauern. „Die Überführung des Sprengplatzes Grunewald in einen Regelbetrieb ist unter anderem abhängig vom Wiederaufbau zerstörter und beschädigter Gebäude und Arbeitsstätten“, heißt es in einer offiziellen Antwort der Pressestelle. Die zuständige Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt konnte am Montag eine schriftliche Anfrage nicht beantworten, versprach aber nähere Details in den kommenden Tagen.

Feuer auf Sprengplatz: Staatsanwaltschaft wartet noch auf Gutachten

Ein Hubschrauber der Bundespolizei wirft am 9. August 2022 Wasser über der Brandstelle im Grunewald ab. Eine Woche dauerte es, bis das Feuer auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei gelöscht war.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich noch mit den Ursachen der Explosion. Im Mai dieses Jahres hieß es, es würden noch Gutachten ausstehen. Zumindest konnte man den Ursprungsort des Brandes mittlerweile etwas eingrenzen. Es würde aber nicht gegen Personen konkret ermittelt. Die Polizei ging von Beginn an nicht von einem Fremdverschulden aus. Auf Brandstiftung oder darauf, dass jemand eingedrungen und bewusst am Sprengstoff manipuliert habe, gebe es keine Hinweise, sagte Polizei-Vizepräsident Marco Langner bereits im September des vergangenen Jahres. „Mit großer Wahrscheinlichkeit können wir das ausschließen.“ Experten gingen nach ersten Sichtungen von technischen Defekten oder einer Selbstentzündung aus.

Die Berliner Polizei lagert auf dem Gelände etwa 30 Tonnen Bombenblindgänger, Granaten und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg sowie illegales Feuerwerk. Aufgrund der ungeplanten Explosionen gerieten ungefähr 42 Hektar des umliegenden Grunewalds in Brand. Die Löscharbeiten dauerten fast eine Woche und wurden immer wieder von Explosionen unterbrochen. Die Berliner Feuerwehr setzte Roboter, Hubschrauber und Löschpanzer ein. Die Verantwortlichen sprachen vom schwierigsten Einsatz der Nachkriegszeit.