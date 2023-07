Berlin: Blutiger Protest vor dem Hugo Boss Store am Kudamm

Demonstranten werfen Hugo Boss mit aufsehenerregender Protestaktion in Berlin vor, Russland mit seiner Präsenz im Land zu unterstützen.

Demo mit Kunstblut: Aktivisten bei ihrer Aktion vor dem Hugo Boss Store am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg.

Kurfürstendamm Blutiger Protest vor dem Hugo Boss Store am Kudamm

Berlin. Während Passanten den Kudamm entlangflanieren, die hochpreisigen Shops erkunden und etwas abseits lustige Jahrmarktmusik gespielt wird, haben Aktivisten dem Modehersteller Hugo Boss am Sonnabend vor seinem Store am Kurfürstendamm 25 einen mit Blut besprenkelten Teppich ausgerollt. Kunstblut, versteht sich. Die Botschaft ist dennoch klar. Wer hier einkauft, hat Blut an seinen Händen.

Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „Ukraine Solidarity Project“ und der NGO „Vitsche“ hatten zu der Demonstration in Charlottenburg aufgerufen. Sie werfen Hugo Boss vor, seine Waren noch immer nach Russland exportiert, obwohl das Unternehmen angekündigt habe, seine Geschäfte nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges in der Ukraine einzustellen. Die Demonstranten skandierten deshalb: „Keine Geschäfte mit Russland“.

Protest gegen Hugo Boss in Berlin: „Mit Steuergeld Bomben finanzieren“

Die aus dem Umsatz der Marke generierten Steuern würden Russland bei seinem Kriegstreiben unterstützen, behauptet eine Aktivistin bei der Aktion. „Mit Steuergeld werden Bomben finanziert.“ Der weiße Teppich mit roten Sprenkeln aus Kunstblut stehe deshalb für das Blut der Opfer im russischen Krieg gegen die Ukraine.

Zolldaten zwischen Deutschland und Russland würden darlegen, dass Hugo Boss auch nach dem Kriegsausbruch weiter an Russland geliefert habe. „Das sind öffentlich einsehbare Daten“, sagt Holger Michel von Ukraine Solidarity Project. „Die Daten zeigen, dass Hugo Boss seit Ausbruch des Krieges in Höhe von rund 70 Millionen Euro nach Russland exportiert hat.“

Das sei sogar mehr als zuvor. Zwar habe Hugo Boss die eigenen Filialen geschlossen, aber das Geschäft mit Partnerfilialen laufe weiter. Man wolle bald auch weitere Unternehmen nennen, die ihre Geschäfte mit Russland noch immer weiterführen, teilen die Demonstranten mit.

Hugo Boss beantwortet Anfrage zunächst nicht

Kunden und Kundinnen suchten den Hugo Boss-Store trotz des Protestes weiterhin auf. Beim Hinausgehen angesprochen, erklärt ein Paar, es hätte nichts in dem Geschäft gekauft, sondern lediglich ein „Geschenk“ abgeholt. Die Kundin sagte: „Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.“

Die Vorwürfe der Aktivisten hätte sie aber sehr wohl verstanden. Im Store selbst lehnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gespräch mit der Berliner Morgenpost ab. Hugo Boss ließ eine Anfrage vom Sonnabend zunächst unbeantwortet.

