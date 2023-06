Restaurant Habel: Feuer in Kneipe der "Schönen und Reichen" am Roseneck

Frank Zander, Harald Juhnke oder Rolf Eden. Sie alle verkehrten in der Alt-Berliner Kneipe "Habel". Am Sonntagmorgen hat es dort gebrannt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am "Habel" vor Ort.

24 Einsatzkräfte vor Ort Feuer in Kneipe der "Schönen und Reichen" am Roseneck

Berlin. Gegen 2.50 Uhr brach in der typischen Alt-Berliner Kneipe und Restaurant "Habel" (seit 1779) am Hohenzollerndamm in Charlottenburg-Wilmersdorf im Ortsteil Schmargendorf ein Feuer aus. Die bekannte Lokalität hatte zu dem Zeitpunkt schon geschlossen. Hier tranken schon Harald Juhnke, Rolf Eden, Otto Sander, Ingo Insterburg und Karl Dall ein kühles Bier und aßen die Prominenten selbstgemachte Boulette. Wenn der Berlin Marathon stattfindet, feiern hier die Wohlhabenden aus dem Grunewald und Dahlem.

Die Feuerwehrleute stehen vor den zerstörten Scheiben des Restaurants.

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr musste eine Scheibe zerstören, um an den Brandort zu kommen. Die 24 Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der Wohnungen darüber warteten draußen auf die Beendigung der Löscharbeiten. Der Hohenzollerndamm war ab Karlsbader Straße stadtauswärts gesperrt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt, ein Fachkommissariat ermittelt.