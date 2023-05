Rathaus Charlottenburg in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Berlin-Wahl 2023 So ist das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf aufgestellt

Berlin. Obwohl die CDU mit 30,7 Prozent der Stimmen aus der Wiederholungswahl im Februar 2023 als klarer Wahlsieger hervorging, bleibt die grüne Bürgermeisterin Kirstin Bauch im Amt. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten hat sie drei Kinder im Schulalter.

Kirstin Bauch (Bündnis 90/Die Grünen) bleibt Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf.

Foto: Norman Börner

Geboren ist sie 1980 in Stuttgart, aber in Berlin aufgewachsen. Die Sozialwissenschaftlerin war bereits Geschäftsführerin der Grünen in Charlottenburg-Wilmersdorf und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag im Bereich Finanzen und im Abgeordnetenhaus im Bereich Rechtspolitik.

Christoph Brzezinski (CDU) soll als neuer Stadtrat für Stadtentwicklung gewählt werden.

Foto: Norman Börner

Die CDU bekommt als Ausgleich das wichtige Stadtentwicklungsressort. Nachfolger von Fabian Schmitz-Grethlein (SPD) ist der Baupolitiker und Rechtsanwalt Christoph Brzezinski (CDU). Er ist Rechtsanwalt in Berlin und betreut laut seinem Arbeitgeber Mandanten in Fragen des Öffentlichen Wirtschaftsrechts, insbesondere im Öffentlichen Bau-, Planungs- Denkmalschutz- und Umweltrecht. Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung war er in verschiedenen Bereichen von Politik und Verwaltung tätig. Während seines politischen Mandats ruht nach eigenen Angaben seine anwaltliche Tätigkeit.

Der neue stellvertretende Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf: Detlef Wagner (CDU).

Foto: jörg Krauthöfer /Funke MedienGruppe

Neuer stellvertretender Bürgermeister ist Detlef Wagner (CDU). Sein Amt als Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit behält der im März 1968 geborene Berliner. Er studierte Mathematik und ging anschließend zur Berliner Polizei. Dort schloss er seine Ausbildung mit einem Diplom in Verwaltungswissenschaften ab. Mit seiner Ehefrau, seinem Sohn und seiner Tochter wohnte er lange Zeit mitten im Herzen der City-West. Von 2019 bis 2021 war er bereits Bezirksstadtrat für die Abteilungen Soziales und Gesundheit.

Arne Herz (CDU) bleibt Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Soziales.

Foto: Pressestelle Charlottenburg-Wilmersdorf

Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Soziales bleibt Arne Herz (CDU). Er wurde 1978 in Wilmersdorf geboren, wohnt seither im Bezirk und ist ledig. Er studierte Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität und absolvierte später den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre für Juristen an der FH Kiel.

Oliver Schruoffeneger (Grüne) bleibt Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen.

Foto: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen bleibt Oliver Schruoffeneger (Grüne). Der 1962 geborene Berliner ist seit 1978 Mitglied seiner Partei. Der studierte Diplom-Politologe war von 2016 bis 2021 bereits Bezirksstadtrat und Leiter der Abteilung Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt.

Heike Schmitt-Schmelz (SPD) hat ihr Amt als Vize-Bürgermeisterin verloren, bleibt aber Bezirksstadträtin für Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur.

Foto: Carolin Brühl

Heike Schmitt-Schmelz (SPD) bleibt Bezirksstadträtin für Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur. Wobei sie ihr Amt als Vize-Bürgermeisterin an Detlef Wagner abgegeben muss. Sie wurde 1979 geboren und wuchs in Charlottenburg und Wilmersdorf auf. Sie studierte Germanistik und Arbeitslehre. In die SPD trat sie 2001 ein und ist für diese seit 2006 in der Bezirksverordnetenversammlung.

Das Bezirkswappen von Charlottenburg-Wilmersdorf.

Foto: CDU

Lesen Sie mehr aus Charlottenburg-Wilmersdorf hier.