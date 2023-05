„New Faces Award“: 16-jähriger Neuköllner räumt Preis ab

Berlin. Auch in diesem Jahr war es wie in jedem Jahr. Am Tag vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises wurden die besten Nachwuchstalente der Branche gekürt. Zum 25. Mal lud die Zeitschrift „Bunte“ am Donnerstagabend zum „New Faces Award“, dieses Mal in den Delphi Filmpalast an der Charlottenburger Kantstraße. Um 21:30 Uhr standen die Gewinner fest: Der Preis für die „Beste Nachwuchsschauspielerin“ ging an Bayan Layla, 26, für den Kinofilm „Elaha“, in dem sie eine junge Deutsch-Kurdin spielt, die vor der Hochzeit ihr Jungfernhäutchen wiederherstellen will.

Frühlingshafte Stimmung mit Schlaghosen im Flower-Power-Stil

„Bester Nachwuchsschauspieler“ wurde Levy Rico Arcos für seine Rolle in „Sonne und Beton“, der Preis für „Bester Debütfilm“ ging an Milena Aboyan, ebenfalls für „Elaha.“ Zum Jubiläum gab es zudem zwei neue Preise: Die Kategorie „Disruptive Mind“ ging an die Musikerin Ebru Düzgün, der Sonderpreis der Jury an Schauspiel-Shootingstar Felix Kammerer („Im Westen nichts Neues“).

Zuvor herrschte auf dem roten Teppich eine ausgelassene frühlingshafte Stimmung, Glitzer und Glamour stand bei der Damengarderobe ganz oben, wie auch pinke Hosenanzüge und Schlaghosen im Flower-Power-Stil. Rund 250 Gäste waren geladen, unter die Nachwuchsstars mischten sich auch die Schauspielerin Christiane Paul, mit trockenem Husten und in silbernem Glitzerkleid, sowie ihr Kollege Axel Milberg, der es vorzog, den zahlreichen Kamerateams lieber keine Interviews zu geben.

Levy Rico Arcos schreibt am Freitag eine Klassenarbeit

Zum ersten Mal in seinem Leben bei einer Preisverleihung: Gewinner Levy Rico Arcos, der 16-jährige Neuköllner konnte auf dem roten Teppich bereits seine Nominierung kaum fassen. „Das war meine erste Filmrolle überhaupt. Als ich von der Nominierung erfahren habe, war ich völlig überrascht“, sagte er zur Morgenpost. In der Begründung der Jury für seine Rolle in „Sonne und Beton“ heißt es: „Man kann ihm so herrlich hinters Gesicht sehen. Da stimmt jeder Satz, jede Geste, wahrhaftig. Ein natürliches Talent mit magischer Anziehungskraft. Authentisch, wuchtig, voller Energie und dabei absolut glaubwürdig. Er verschmilzt mit seiner Rolle und zieht den Zuschauer jede Sekunde in seinen Bann.“ Lange feiern konnte aber nach der Verleihung nicht mehr: „Ich schreibe morgen früh in der Schule eine Klassenarbeit in Geografie.“

Der Gewinner des Sonderpreises, Felix Kammerer, darf man in Zukunft in Hollywood vermuten, seit sein Ruhm dank des vierfach Oscar-prämierten Netflix-Films „Im Westen nichts Neues“ durch die Decke geht. Dort spielt er als Hauptdarsteller den Ersten-Weltkriegs-Soldaten Paul Bäumer. Zugleich ist der 27-jährige Wiener Burgschauspieler heißer Kandidat im Rennen um den Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“.

Der „New Faces Award“ hat sich seit Gründung zu einer treffsicheren Talentsichtung in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft entwickelt. Daniel Brühl, Jessica Schwarz, Hannah Herzsprung, Bettina Zimmermann und Matthias Schweighöfer hielten einst alle den Preis in der Hand. In der „New Faces“-Jury saßen in diesem Jahr unter anderem die Schauspielerinnen Anna Maria Mühe und Produzent Nico Hofmann.