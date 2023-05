Messe Berlin: Das sind die Aufgaben für einen neuen Chef

Der Aufsichtsrat der Messe Berlin entscheidet am Mittwoch über die Nachfolge von Martin Ecknig. Was vom neuen Chef gewünscht wird.

Berlin. Gut fünf Monate nach der Trennung von Martin Ecknig wird am Mittwoch in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung die Führungsposition bei der landeseigenen Messe Berlin neu besetzt. Belastbare Informationen über aussichtsreiche Kandidatinnen oder Kandidaten sind kaum durchgesickert. Wie es heißt, hält Aufsichtsratschef Eric Schweitzer die Zahl der Mitwisser bewusst klein.

Ecknig musste Anfang Dezember nach nicht einmal zwei Jahren gehen, man löste den Vertrag einvernehmlich auf. Im Rückblick betrachtet hatte sich die Berufung des Immobilienspezialisten als Fehler herausgestellt. Ecknig habe es an der nötigen Führung für das komplex in verschiedenen Projektteams organisierte Haus fehlen lassen und sich stattdessen in Mikromanagent von Detailfragen ergangen, heißt es aus der Messe.

Ex-Messe-Chef Ecknig musste auch wegen Verbindungen zum RBB-Skandal gehen

Martin Ecknig war seit Januar 2021 Geschäftsführer der Messe Berlin. Seinen Posten ist er nun los. Eine Abfindung erhielt Ecknig juristisch gesehen nicht, aber er ist bis 30. Juni 2023 bezahlt freigestellt.

Foto: Carsten Koall / dpa

Zum Verhängnis wurde ihm schließlich seine enge Bindung an den seinerzeitigen Messe-Aufsichtsratschef Wolf-Dieter Wolf, der gleichzeitig auch Verwaltungsratsvorsitzender beim RBB war, wo die Intendantin Patricia Schlesinger nach zahlreichen Skandalen schließlich entlassen wurde. Ecknig hatte sich ausgerechnet von Schlesingers Ehemann coachen lassen und dem Journalisten erhebliche Honorare für die Arbeit am Jubiläumsband zum 200. Geburtstag der Messe gezahlt.

Die nächste Führungskraft sollte Erfahrungen im Messegeschäft mitbringen. So war jedenfalls die Ausschreibung formuliert. Denn obwohl manche Beobachter in der Corona-Pandemie schon das Totenglöckchen für das traditionelle Messe- und Veranstaltungsgeschäft läuteten, weil sich alle nur noch online treffen würden, verzeichnet die Berliner Messe doch ein beachtliches Comeback.

Nach der Pandemie sind persönliche Treffen auf Messen wieder gefragt

Das Bedürfnis, sich auch persönlich auszutauschen, stellte sich als ungebrochen heraus. Mit den Veranstaltungen wird die Messe dieses Jahr wohl besser abschneiden als nach der Corona-Delle geplant. Das Interesse der Veranstalter sei lebhaft, berichtete ein Messe-Sprecher. Während der Pandemie lebte die Messe von Hilfszahlungen des Staates und von Sonderaufträgen wie dem Aufbau von Impfzentren, Notunterkünften für Geflüchtete oder der Notfall-Klinik in der Messe selbst.

Dennoch ist die Messe noch zu abhängig von ihren Leitmessen Grüne Woche, Innotrans, Fruit Logistica und Funkausstellung. Die oder der Neue soll nun verstärkt in Neugeschäft investieren. Mit dem vor einem halben Jahr von der Kölnmesse abgeworbenen Sebastian Rosito ist dafür bereits ein Experte an Bord. Ziel ist, vor allem Themen zu besetzen, in denen die Berliner Wirtschaft etwas zu bieten hat. Ein Beispiel ist die Gesundheits-IT-Messe DMEA. Im April kamen 16.000 Besucher und mehr als 700 Aussteller unter den Funkturm, 50 Prozent Plus gegenüber 2022. Im Oktober ist eine E-Commerce- und Fintech-Messe geplant.

Auftrag ist klar: Die Messe Berlin soll wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen

Der Auftrag des Aufsichtsrats und der Politik an die neue Führungskraft ist klar: Die Messe soll wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen. Veranstaltungen sollten so gefragt sein, dass Aussteller und Gäste bereit sind, das nötige Geld über Standmieten und Teilnahmegebühren zu bezahlen. Nur darauf zu verweisen, dass Messe- und Kongressbesucher ja Hotels, Restaurant und Taxigewerbe gute Einnahmen bescheren, reicht einem Manager wie Aufsichtsratschef Schweitzer nicht aus.

Weitere Aufgabe für die neue Führung wird es sein, das weiterhin unklare Verhältnis zum Land Berlin zu regeln und Wege zu finden, um die Hallen zu modernisieren. Immer wieder müssen die Techniker Kunststücke vollbringen, um die betagte Gebäudetechnik in manchen Hallen so zum Laufen zu bringen, dass dort überhaupt noch Veranstaltungen genehmigt werden können. Der Plan, der Messe die Grundstücke zu übereignen, damit diese die Flächen beleihen und so Geld für die Sanierung beschaffen kann, hat sich zerschlagen. Keine Bank würde der Messe auf dieser Basis Geld leihen, weil bestehende Messehallen nicht anderweitig verwertet werden könnten.

Der Sanierungsstau wird auf bis eine Milliarde Euro geschätzt

Gleichzeitig wird der Sanierungsstau auf dem Messegelände mittlerweile auf bis zu einer Milliarde Euro geschätzt. Ob diese Summe jemals zur Verfügung stehen wird, ist fraglich. Die Messe bekommt vom Land elf Millionen Euro für die Bewirtschaftung der landeseigenen Immobilien, zahlt aber auch eine Million Euro Pacht und hat den Südeingang, den City Cube und die neue Halle 27 selbst finanziert. Nach eigenen Angaben steckt der Landesbetrieb aber 30 bis 35 Millionen Euro pro Jahr ins Gelände, hinzu kommen 1,5 Millionen Euro für den Erhalt des ICC.