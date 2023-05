Karstadt-Streik: Hoffnung für die Wilmersdorfer Straße?

Mehr als 4.000 Unterschriften hätten Nachbarn, Beschäftigte und Einzelhändler im Wilmersdorfer Kiez gesammelt, damit das Karstadt-Haus in der Wilmersdorfer Straße bleibt, teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Am Dienstagmorgen waren mehrere hundert Beschäftigte aller Berliner Galeria-Warenhäuser für ihre Arbeitsplätze vor das Rathaus Charlottenburg gekommen und haben die Unterschriften an die Charlottenburger Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) übergeben.

Im März kündigte Galeria an, bundesweit weitere 52 Filialen schließen und 5.000 Beschäftigte entlassen zu wollen, in Berlin die Filialen am Leopoldplatz und in der Wilmersdorfer Straße. „Doch noch gibt es eine sehr realistische Chance, den Standort Wilmersdorfer Straße und damit die Arbeitsplätze zu erhalten“, sagte Conny Weißbach, Fachbereichsleiterin Handel bei ver.di.

Der Betriebsratsvorsitzende Andreas Werner sagte, er habe Informationen, dass es noch die Möglichkeit gebe, weil die Eigentümerin des Gebäudes nun doch bereit sei, über eine Verlängerung des Anfang 2024 auslaufenden Mietvertrages zu reden.

Das Gebäude in der Wilmersdorfer Straße ist im Besitz der Cofra Holding, der unter anderem C&A gehört und der wiederum das Immobilienunternehmen Redevco angehört. Zuletzt teilte Redevco auf Anfrage mit, man ziehe alternative Planungen für Gebäude und den Standort in Betracht. Dem Bezirk liegen seit geraumer Zeit Pläne vor, wonach die Eigentümerin das Haus abreißen lassen und an selber Stelle neu bauen will.

Bezirksbürgermeisterin Bauch zeigte sich überrascht. Sie befände sich weiter in Gesprächen mit den Akteuren. Sie wolle noch mal auf den Betriebsratsvorsitzenden zukommen. Indes hätten die Mitarbeiter der Wilmersdorfer Straße inzwischen ihre Kündigung zum 31. Januar 2024 erhalten.